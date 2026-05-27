MLDSPOT dan Java Jazz Festival 2026: Kolaborasi Fresh 'N Cool di Venue Baru NICE PIK 2

MLDSPOT kembali berkolaborasi dengan Java Jazz Festival 2026 yang digelar di NICE PIK 2 pada 29-31 Mei 2026. Dengan tema Fresh 'N Cool, MLDSPOT menghadirkan pengalaman interaktif yang memadukan musik, gaya hidup, dan budaya urban. Festival ini menampilkan musisi kelas dunia dan nasional, serta berbagai spot kreatif seperti art installation photobooth dan lounge. Simak ulasan lengkapnya.

MLDSPOT kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung industri musik Tanah Air dengan menjadi kolaborator utama di ajang MyBCA International Java Jazz Festival 2026. Festival bergengsi ini akan digelar pada 29 hingga 31 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) yang berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Tahun ini, Java Jazz Festival memutuskan untuk pindah venue dari tahun-tahun sebelumnya ke NICE PIK 2 yang menawarkan area lebih luas dan fasilitas modern. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengunjung dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi para pencinta musik jazz dan berbagai genre lainnya. Mengusung tema Fresh 'N Cool, MLDSPOT menghadirkan konsep yang memadukan musik, gaya hidup, dan budaya urban dalam satu ruang interaktif.

Area MLDSPOT di festival ini dirancang sebagai tempat berkumpulnya generasi muda yang ingin mengekspresikan diri mereka secara bebas. Nathaniel Widhiyanto Utomo, perwakilan dari MLDSPOT, mengungkapkan bahwa kolaborasi tahun ini sangat spesial karena visi yang sejalan antara MLDSPOT dan Java Jazz dalam merangkul minat anak muda masa kini. Dengan venue baru yang lebih modern, MLDSPOT dapat menghadirkan aktivasi kreatif yang relevan dengan kultur anak muda saat ini.

Pengunjung tidak hanya akan menikmati konser musik, tetapi juga merasakan pengalaman immersive yang menggabungkan elemen seni, fotografi, dan relaksasi. Berbagai spot seru telah disiapkan oleh MLDSPOT untuk memanjakan pengunjung. Salah satu yang paling menarik adalah Art Installation Photobooth, sebuah area foto estetik yang dirancang khusus untuk mengabadikan momen festival dengan gaya paling ekspresif. Selain itu, terdapat Lounge Area yang nyaman untuk bersantai sambil menikmati hidangan segar dan minuman dingin.

MLDSPOT juga menghadirkan Discovery Zone di mana pengunjung dapat mengeksplorasi produk-produk terkini yang berkaitan dengan gaya hidup urban. Tidak ketinggalan, sesi meet and greet dengan musisi favorit juga akan digelar di area ini. Dengan tema Music, Lounge, and Discovery, MLDSPOT bertujuan menjadi tempat di mana pengunjung bisa bebas berekspresi, menikmati vibes seru, dan mengeksplorasi passion mereka di dunia musik dan gaya hidup. Festival ini juga menampilkan deretan musisi kelas dunia dan nasional, menjadikannya platform musik berkualitas untuk berbagai kalangan penonton.

Java Jazz Festival 2026 di NICE PIK 2 diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan musik dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi festival internasional





