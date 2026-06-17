MK Tolak Uji Materiil UU Cipta Kerja Terkait Kuota Internet

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil terhadap pasal dalam UU Cipta Kerja dan UU Telekomunikasi karena pemohon tidak melengkapi alat bukti serta melampaui batas waktu perbaikan permohonan.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materiil yang diajukan oleh warga negara bernama Gita Putri Akhyun terkait Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Rabu, Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan yang menyatakan permohonan nomor 165/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena hanya mengatur tarif layanan telekomunikasi tanpa memberikan perlindungan yang memadai bagi hak konsumen atas sisa kuota internet yang telah dibeli. Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa para pemohon tidak melengkapi permohonan dengan alat bukti yang memadai selama proses persidangan.

Selain itu, perbaikan permohonan yang diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan mahkamah, sehingga secara formal permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Pemohon dalam sidang pendahuluan yang digelar pada 20 Mei 2026, melalui kuasa hukumnya Novarinda Benti Dahu, menekankan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja, khususnya yang mengubah UU Telekomunikasi, tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna, terutama konsumen layanan telekomunikasi yang langsung terdampak oleh pengaturan kuota internet.

Namun, MK menilai bahwa dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena kegagalan prosedural dalam pengajuan permohonan. Putusan ini menegaskan bahwa MK berpegang pada ketentuan formil dalam menguji undang-undang. Meskipun substansi pengaturan sisa kuota internet masih menjadi isu yang relevan bagi konsumen, MK tidak dapat memasuki pokok perkara karena permohonan tidak memenuhi persyaratan hukum acara. Keputusan ini pun menjadi catatan bagi para pemohon di masa mendatang untuk lebih cermat dalam melengkapi dokumen dan bukti saat mengajukan uji materiil.

Sementara itu, praktisi hukum menilai bahwa putusan ini tidak menutup kemungkinan adanya pengujian serupa di kemudian hari dengan persiapan yang lebih matang. Permohonan ini merupakan salah satu dari sekian banyak uji materiil yang diajukan terhadap UU Cipta Kerja, yang kerap menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap kurang memperhatikan hak-hak konsumen dan partisipasi publik





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MK Uji Materiil UU Cipta Kerja Kuota Internet Konsumen

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