Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Fungsiawan terkait larangan perekaman audio visual dalam pertemuan pajak. Putusan ini menegaskan kerahasiaan data wajib pajak dan kuasa wajib pajak sesuai UU No 28 Tahun 2007.

Mahkamah Konstitusi resmi menolak permohonan uji materiil yang diajukan oleh Fungsiawan, seorang kuasa wajib pajak berstatus warga negara Indonesia. Putusan ini mengonfirmasi validitas ketentuan yang melarang wajib pajak dan kuasanya melakukan perekaman audio visual saat pertemuan dengan fiskus atau pejabat pajak.

Permohonan Nomor 211/PUU-XXIII/2025 ini diajukan terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Penolakan Permohonan dan Dasar Hukumnya

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Pemohon menilai bahwa norma yang diuji menimbulkan multitafsir berlebihan dan dianggap kabur sehingga menghambat hak konstitusional untuk memperoleh dan menyimpan informasi pembelaan diri maupun klien dalam proses perpajakan. Fungsiawan memohon agar Pasal 34 ayat (1) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya mencantumkan frasa wajib pajak tetapi juga ditambahkan frasa dan atau kuasa wajib pajak. Mahkamah Konstitusi menolak dalil tersebut dengan alasan ketentuan yang diuji tetap sah dan tidak melanggar hak konstitusional pemohon.

Kewajiban Menjaga Rahasia Informasi Pajak

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakan tidak hanya diamanatkan kepada pejabat atau tenaga ahli, melainkan juga kepada wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan hal ini dalam sidang Pengucapan Putusan yang dikutip pada Selasa tanggal 17 bulan November tahun 2026. Penegasan ini merujuk pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Status Hukum Kuasa Wajib Pajak

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Arsul Sani menjelaskan bahwa meskipun wajib pajak diperkenankan menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta Pasal 32 ayat (3a) yang mengatur kompetensi kuasa. Peraturan yang diuji Pemohon tetap menegaskan bahwa hak substantif atas akses data melekat pada wajib pajak sebagai pemilik kepentingan umum, sedangkan kuasa hanya merupakan perpanjangan kehendak dalam pelaksanaannya. Karena itu, keberadaan kuasa wajib pajak tidak perlu dinormakan dalam Pasal 34 ayat (1) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Perlindungan Data dan Akses Informasi

Dalam kaitan ini, ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas informasi perpajakan hanya dapat diberikan kepada subjek hukum yang memiliki legitimasi formal, misalnya melalui penugasan jabatan, persetujuan tertulis, atau pemberian kewenangan administratif yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 34 ayat (1) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tidak menempatkan wajib pajak sebagai pihak lain. Norma ini justru memberikan perlindungan terhadap wajib pajak dengan melarang pejabat untuk memberitahukan informasi yang diketahuinya ataupun informasi yang diberitahukan wajib pajak kepadanya.

Kesimpulan Hak Rekam dan Live Streaming

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap menutup akses data pada saat Pemohon menjalankan tugasnya sebagai kuasa wajib pajak seharusnya tidak boleh terjadi. Selama kuasa wajib pajak mewakili kepentingan wajib pajak secara sah, maka dalam rangka mendapatkan informasi mulai dari penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan hingga pembahasan akhir, kuasa dan wajib pajak diberikan akses yang luas untuk mendapatkan informasi pemeriksaan yang dilakukan. Terkait rekaman audio visual dan live streaming sebagaimana yang dipermasalkan Pemohon, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak mengatur secara tegas hak bagi wajib pajak untuk melakukan perekaman audio visual dan live streaming.