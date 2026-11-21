Mahkamah Konstitusi menolak uji materiil larangan perekaman audio visual wajib pajak karena aturan pajak tidak secara tegas mengatur hak tersebut demi menjaga kerahasiaan data.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutus untuk menolak permohonan uji materiil yang menyoal larangan perekaman audio visual bagi wajib pajak maupun kuasanya saat melakukan pertemuan dengan pejabat pajak. Gugatan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh seorang kuasa wajib pajak bernama Fungsiawan melalui Permohonan Nomor 211/PUU-XXIII/2025. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang perpajakan tidak secara tegas memberikan hak bagi pihak terkait untuk melakukan perekaman audio visual atau live streaming dalam proses pemeriksaan.

Uji Materiil Larangan Perekaman Audio Visual

Uji materiil yang digugat oleh Fungsiawan menyasar norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Menurut Fungsiawan, ketentuan dalam undang-undang tersebut memicu multitafsir yang berlebihan. Kondisi ini dinilai berimbas pada lahirnya pembatasan yang menghalangi hak wajib pajak atau kuasanya untuk mendokumentasikan proses diskusi bersama pihak fiskus. Pemohon merasa norma tersebut kabur sehingga dianggap kehilangan hak konstitusional untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang menyangkut pembelaan dirinya maupun kliennya dalam proses perpajakan. Namun, permohonan pemohon dalam perkara itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

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Posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam Sidang

Mahkamah Konstitusi menegaskan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakan tidak hanya diamanatkan kepada pejabat atau tenaga ahli, melainkan juga kepada wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang Pengucapan Putusan dikutip Sabtu (21/11/2026) menjelaskan bahwa hak atas informasi perpajakan hanya dapat diberikan kepada subjek hukum yang memiliki legitimasi formal. Arsul menuturkan Pemohon mendalilkan Direktorat Jenderal Pajak menafsirkan wajib pajak dan kuasa wajib pajak sebagai bagian dari pihak lain sehingga menyebabkan keduanya dilarang mengakses informasi tentang dirinya dan dilarang merekam audio visual terhadap pelaksanaan perpajakannya sendiri.

Mekanisme Formal Penunjukan Kuasa Wajib Pajak

Arsul mengatakan bahwa benar wajib pajak diperkenankan untuk menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penunjukan kuasa wajib pajak diatur dalam Pasal 32 ayat 3 Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 9 UU 7/2021. Ketentuan tersebut mengatur mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh kuasa yang ditunjuk oleh orang pribadi atau badan. Meskipun pasal tersebut memberikan mekanisme formal bagi wajib pajak untuk menunjuk kuasa yang bertindak atas namanya, peraturan yang diuji Pemohon tetap menegaskan hak substantif atas akses data tetap melekat pada wajib pajak sebagai pemilik kepentingan umum. Kuasa hanya merupakan perpanjangan kehendak dalam pelaksanaan tersebut, sehingga keberadaan kuasa wajib pajak tidak perlu dinormakan dalam Pasal 34 ayat 1 Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021.

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Dampak bagi Akses Data dan Kepatuhan Pajak

Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 ayat 1 dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021 tidak menempatkan wajib pajak sebagai pihak lain. Norma ini justru memberikan perlindungan terhadap wajib pajak, karena melarang pejabat untuk memberitahukan informasi yang diketahuinya ataupun informasi yang diberitahukan wajib pajak kepadanya. Tanpa bermaksud menilai kasus konkret Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap menutup akses data pada saat Pemohon menjalankan tugasnya sebagai kuasa wajib pajak seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab, sepanjang kuasa wajib pajak mewakili kepentingan wajib pajak secara sah, maka dalam rangka mendapatkan informasi, mulai dari penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan hingga pembahasan akhir, kuasa atau wajib pajak diberikan akses yang luas mendapatkan informasi pemeriksaan yang dilakukan.

Kesimpulan Putusan dan Implikasi Hukum

Arsul menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa berkenaan dengan rekaman audio visual dan live streaming sebagaimana yang dipermasalahkan Pemohon, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak mengatur secara tegas hak bagi wajib pajak untuk melakukan perekaman audio visual dan live streaming. Oleh karena itu, MK menolak permohonan Fungsiawan karena dasar hukum yang diajukan tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan norma yang ada. Putusan ini menegaskan kembali prinsip kerahasiaan data pajak yang harus dijaga oleh semua pihak, termasuk wajib pajak dan kuasanya, sesuai dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.