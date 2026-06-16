MK Targetkan Putusan Gugatan MBG Masuk Dana Pendidikan Juli 2026, Tiga Tersangka Korupsi Ditetapkan

Mahkamah Konstitusi menargetkan putusan gugatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dana pendidikan pada Juli 2026. Di sisi lain, Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional.

Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan sidang gugatan terkait Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) yang masuk dalam dana pendidikan akan diputus pada bulan Juli 2026. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah pihak yang mempertanyakan legalitas penggunaan dana pendidikan untuk program MBG .

MK membatasi jumlah saksi dalam persidangan agar proses lebih efisien. Sidang rencananya akan digelar dalam beberapa pekan mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan pihak terkait. Di sisi lain, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026. Mereka adalah Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan.

Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Plh. Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Jefri Fernando, mengumumkan hal tersebut pada Rabu, 3 Juli 2026. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, dalam perkembangan lain, diskusi di GIK UGM yang menghadirkan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono berakhir ricuh. Namun, fokus utama adalah pada program MBG yang terus dievaluasi oleh BGN. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa penyaluran MBG akan dihentikan selama liburan anak sekolah. BGN juga berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mengevaluasi penerima manfaat program.

Sementara itu, KPK masih mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji dan dana CSR BI dan OJK. Pemerintah terus berupaya memperkuat nilai tukar rupiah melalui koordinasi lintas sektor. Selain itu, MUI mendesak regulasi khusus untuk menjerat pelaku LGBTQ. Namun, berita utama tetap pada gugatan MBG di MK dan kasus korupsi di BGN





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MBG Mahkamah Konstitusi Korupsi Badan Gizi Nasional Dana Pendidikan

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