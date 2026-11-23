Mahkamah Konstitusi memberi waktu satu tahun bagi pemerintah dan DPR memperbaiki UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri akibat cacat formil proses pembentukan.

Kabupaten Jakarta, 23 November 2026 - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara resmi mengimbau Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pembentukan undang-undang tersebut telah mengalami cacat formil yang serius dalam proses legislasi, sehingga memerlukan koreksi mendasar.

Keputusan historis ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan di Ruang Sidang Utama Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin pagi. Majelis Hakim menyatakan bahwa undang-undang yang memuat Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri tersebut tidak memenuhi standar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baku dan jelas.

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Implikasi Hukum Putusan Cacat Formil UU Polri

Putusan ini menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 masih berlaku untuk sementara waktu, namun dengan syarat ketat yang mengharuskan pembentuk undang-undang melakukan perbaikan substansial dan formil dalam kurun waktu maksimal satu tahun sejak putusan diucapkan. Jika perbaikan tersebut tidak dilaksanakan tepat pada waktunya, maka seluruh ketentuan yang dicabut atau diubah oleh undang-undang baru tersebut akan dinyatakan tidak berlaku kembali.

Dalam jangka waktu satu tahun tersebut, jika pemerintah dan DPR gagal memperbaiki undang-undang sesuai dengan permintaan Mahkamah Konstitusi, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 akan menjadi inkonstitusional secara permanen. Konsekuensi hukumnya sangat jelas, yakni pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri akan otomatis kembali berlaku.

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Argumen Hakim Konstitusi mengenai Asas Pembentukan

Hakim Konstitusi Ridwan Masyur menjelaskan secara rinci bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tidak didasari oleh cara, metode, dan sistematika pembentukan undang-undang yang pasti, baku, serta standar. Proses legislasi ini juga gagal menyertakan asas-asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap pembuatan hukum nasional.

Ridwan Masyur menekankan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945 karena adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan yang fundamental. Pembentuk undang-undang diwajibkan menjamin akses aktif masyarakat terhadap informasi terkait pembentukan undang-undang ini serta memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna dalam seluruh tahapan proses legislatif.

Tindak Lanjut Kebijakan dan Jadwal Pembahasan

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara definitif, tetapi hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Syarat tersebut adalah dilakukannya perbaikan dalam waktu paling lama sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diperintahkan keras untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak putusan ini diucapkan. Tindakan ini bertujuan untuk memenuhi cara, metode, dan sistematika pembentukan undang-undang yang pasti, bagus, dan standar, serta agar memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut perubahannya.

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Penetapan tenggat waktu satu tahun ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh komponen masyarakat dan aparatur kepolisian mengenai status regulasi yang mengatur operasional mereka. Keharusan untuk melakukan perbaikan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas sistem hukum nasional dan memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lahir benar-benar melalui proses demokrasi yang transparan dan partisipatif.