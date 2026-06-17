MK Jadwalkan Sidang Putusan untuk 30 Permohonan Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi akan mengucapkan putusan atas 30 permohonan pengujian materiil undang-undang pada 17 Juni 2026. Berbagai UU menjadi sasran, termasuk Tipikor, KUHAP, Cipta Kerja, dan status Polri. Prabu pemohon menyoal frasa rugi keuangan negara, batas waktu PUU, dan tata urusan Polri.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang pengucapan putusan untuk 30 permohonan pengujian materiil undang-undang pada Rabu, 17 Juni 2026, pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung 1.

Sebelumnya, pada Rabu pagi pukul 10.30 WIB, MK telah mengawali persidangan pengujian materiil untuk dua permohonan dengan nomor 31/PUU-XXIV/2026 dan 2/PUU-XXIV/2026 yang menyangkut Undang-Undang KUHAP, serta sidang panel untuk enam permohonan dengan agenda perbaikan permohonan yang berlangsung paralel di tiga ruang sidang pukul 13.00 WIB. Daftar 30 permohonan tersebut mencakup berbagai ranah hukum, di antaranya Pengujian Materiil UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah, yang diajukan oleh Iwan Sumantri yang mengkritisi frasa dapat merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Pasal 603 dan Pasal 604 UU KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, terdapat permohonan dari Tri Cahyo Kusumo terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yayang Nanda Budiman terhadap UU Advokat, Bernita Matondang terhadap UU KUHAP, Muhammad Said terhadap UU Cipta Kerja, Eprina Manurung terhadap UU Perlindungan Data Pribadi, Wakiyo terhadap UU Jabatan Notaris, Adam Imam Hamdani dan Wianda Julita Maharani yang mengadavkan ketiadaan batas waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang di MK, Rendy Arrofi terhadap UU KUHP, Rachel Laisesa yang memohon penafsiran atas Putusan MK Nomor 174/PUU-XXII/2024, Naslindo Sirait dan Yeasy Darmayanti juga terhadap UU KUHP, Christian Adrianus Sihite yang mengkritik status Polri di bawah Presiden, Yunita Utami Panuntun terhadap UU Pemilu, dan Yoga Julianta terhadap UU Cipta Kerja.

Sidang pengucapan putusan ini menjadi momen krusial dalam Evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh lembaga yudikatif tertinggi





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Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Putusan MK UU Tipikor KUHAP Cipta Kerja Status Polri Batas Waktu PUU

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