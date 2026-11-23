Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan atas 12 permohonan uji materiil hukum undang-undang pada Senin, 23 November 2026, yang mencakup UU Polri, KUHAP, dan UU Pemilu. Proses ini menguji konstitusionalitas berbagai norma krusial terhadap Undang-Undang Dasar.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan resmi pada Senin, 23 November 2026, dengan fokus pada 12 permohonan pengujian undang-undang yang telah masuk ke dalam registry lembaga tertinggi penafsir konstitusi tersebut. Sidang penting ini, yang tertera dalam jadwal resmi di website Mahkamah Konstitusi, akan dimulai secara spesifik pada pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang Utama Gedung I Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Keputusan yang akan dijatuhkan mencakup berbagai undang-undang strategis yang selama ini menjadi sorotan publik dan pengamat hukum, menandai momen krusial dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Enam Permohonan Kritis Uji Materiil UU Polri

Dari total 12 permohonan yang akan diputuskan, enam permohonan di antaranya secara khusus menyoroti kontroversi dan potensi ketidaksesuaian normatif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 atau yang dikenal sebagai UU Polri, yang merupakan regulasi baru terkait badan kepolisian negara. Permohonan nomor 355/PUU-XXIV/2026 memfokuskan diri pada pengujian materiil terhadap Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dalam UU Polri tersebut, dengan dalih bahwa norma-norma tersebut dinilai secara substansial bertentangan dengan prinsip negara hukum, otonomi kabinet kementerian, jaminan pemilu yang jujur dan adil, serta kepastian hukum yang adil. Pemohon dalam kasus ini juga menguraikan bahwa regulasi tersebut mengikis hakikat Polri sebagai alat negara yang seharusnya netral dan independen dari politik praktis.

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Sementara itu, permohonan nomor 258/PUU-XXIV/2026 menyoroti proses pembentukan undang-undang itu sendiri yang berlangsung sangat singkat, hanya 20 hari mulai dari pembahasan pertama pada 19 Mei hingga pengesahan pada 9 Juni 2026, yang dianggap melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas negara hukum, dan asas demokrasi. Kelemahan proses legislasi ini diperparah oleh temuan dalam permohonan nomor 251/PUU-XXIV/2026 yang membuktikan adanya ketiadaan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui Badan Legislasi (Baleg) selama proses pembahasan di tingkat DPR. Hal ini menunjukkan adanya potensi cacat prosedur yang mendasar dalam penyusunan undang-undang kepolisian baru tersebut.

Isu normative yang lebih teknis juga diangkat dalam permohonan nomor 401/PUU-XXIV/2026, yang mempersoalkan penggunaan frasa "pemerintahan negara" pada norma Pasal 2 UU Polri sebelum direvisi, karena dikhawatirkan mengaburkan batas wewenang sipil dan militer atau polisi. Selain itu, permohonan nomor 394/PUU-XXIV/2026 menyoal keberadaan frasa "Keputusan Kapolri" pada Pasal 34 ayat (3) serta frasa serupa pada Pasal 35 ayat (2) UU Polri versi lama (UU Nomor 2 Tahun 2002) yang masih relevan dalam konteks tumpang tindih regulasi. Keenam kasus ini, termasuk permohonan nomor 362/PUU-XXIV/2026, mengindikasikan keresahan luas terhadap implikasi kekuasaan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi.

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Uji Materiil UU ASN, Advokat, KPK, dan KUHAP

Selain UU Polri, Mahkamah Konstitusi juga akan mengadili beberapa undang-undang lain yang memiliki dampak sistemik terhadap birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, mulai dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Advokat, hingga UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KUHAP. Permohonan nomor 402/PUU-XXIV/2026 diajukan terkait pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang merupakan revisi besar-besaran terhadap aturan kepegawaian negara. Perubahan mendasar dalam status, hak, dan kewajiban ASN ini sering kali memicu gugatan jika dianggap mengganggu hak konstitusional pegawai atau menciptakan diskriminasi dalam sistem rekrutmen dan pensiun.

Dua permohonan lain juga menyentuh ranah peradilan dan kejaksaan melalui pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yakni permohonan nomor 395/PUU-XXIV/2026 dan permohonan nomor 396/PUU-XXIV/2026. Kode Pidana Baru (KUHAP/KUP) yang disahkan dalam tahun 2025 tersebut merupakan hasil dari dekolonisasi hukum pidana yang telah berlangsung bertahun-tahun, namun masih menyimpan banyak pasal kontroversial yang sering kali berbenturan dengan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Pemohon dalam kedua kasus ini kemungkinan besar menyoroti pasal-pasal yang dianggap represif atau membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Kasus-kasus lainnya yang akan diputuskan meliputi permohonan nomor 398/PUU-XXIV/2026 yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, permohonan nomor 397/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan permohonan nomor 394/PUU-XXIV/2026 yang menguji UU KPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pengujian terhadap UU Pemilu sering kali berkaitan dengan ambang batas presidential threshold atau mekanisme pencalonan, sementara isu UU Advokat dan KPK biasanya menyentuh independensi profesi pengacara dan efektivitas lembaga antikorupsi dalam memberantas nepotisme dan kolusi. Ketiganya merupakan pilar penting dalam menjaga demokrasi dan integritas publik.

Dampak Langsung dan Langkah Prosedural Sidang

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam 12 kasus ini memiliki implikasi hukum yang langsung (ex nunc) maupun berpotensi membatalkan norma-norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (ex tunc), tergantung pada isi amar putusan yang akan dibacakan pada pukul 14.00 WIB nanti. Bagi para pemohon yang mewakili organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, atau individu yang merasa dirugikan, putusan ini merupakan akhir dari proses litigasi konstitusional yang telah memakan waktu dan biaya besar selama beberapa tahun terakhir. Jika permohonan diterima, maka pasal-pasal yang diuji akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus segera diperbaiki oleh pembentuk undang-undang.

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Di sisi lain, bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, putusan ini menjadi tekanan institusional untuk melakukan revisi atau penyempurnaan undang-undang yang telah disahkan, terutama dalam konteks UU Polri dan KUHAP yang baru saja dilemparkan ke publik. Proses revisi undang-undang akibat putusan MK biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, namun ketidakjelasan norma dapat menimbulkan kekosongan hukum atau kebingungan di lapangan. Oleh karena itu, kejelasan dalam amar putusan MK sangat krusial bagi stabilitas hukum nasional dan perlindungan hak-hak warga negara dari intervensi negara yang tidak justified.