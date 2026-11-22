PT MMKSI menampilkan Mitsubishi New Xforce warna Lunar Blue dan Pajero Sport terbaru di GAIKINDO Auto Week 2026. Simak detail peluncuran dan strategi merek di Tangerang.

Mitsubishi Motors melalui PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atau disingkat MMKSI secara resmi menghadirkan pembaruan signifikan pada lini SUV-nya di ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026. Acara internasional otomotif terbesar di Indonesia ini berlangsung selama sepuluh hari penuh pada tanggal 20 hingga 29 November 2026 dengan lokasi utama di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Manajemen puncak perusahaan, termasuk Presiden Direktur Atsushi Kurita, memimpin langsung penampilan mereka di panggung utama yang dikelilingi oleh mobil-mobil terbaru andalan merek Jepang tersebut.

Peluncuran Varian Warna Baru Mitsubishi New Xforce

Mitsubishi New Xforce kini melengkapi portofolio warnanya dengan kehadiran varian berwarna Lunar Blue yang menjadi sorotan utama pengunjung pameran. Pilihan warna baru ini mengusung konsep "A New Shade of Adventure" yang dirancang khusus untuk memperkuat karakter SUV modern dan berwibawa. Nuansa biru pekat yang dipadukan dengan sentuhan metalik memberikan tampilan fresh namun tetap elegan, menjawab keinginan konsumen Indonesia yang mencari kendaraan dengan identitas visual berbeda. Warna ini tidak hanya cocok untuk mobilitas harian di area perkotaan, tetapi juga mendukung perjalanan jarak jauh dengan gaya yang konsisten.

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Penyegaran Desain Eksterior dan Interior Pajero Sport

Selain New Xforce, pabrikan asal Jepang ini juga memperkenalkan penyegaran desain pada model legendarisnya, Mitsubishi Pajero Sport. Perubahan fokus dilakukan pada detail eksterior dan interior untuk memberikan sentuhan estetika yang lebih segar tanpa menghilangkan DNA tangguh yang telah menjadi ciri khas kendaraan ini selama bertahun-tahun. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Mitsubishi Motors dalam menyesuaikan produk dengan dinamika kebutuhan mobilitas pasar lokal, dengan tetap berpegang pada filosofi Japanese craftsmanship dan rekam jejak panjang mereka di Tanah Air.

Strategi Global dan Penghargaan Car of the Year

Atsushi Kurita menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di Indonesia telah melampaui lima dekade dan menjadi pilar penting bagi industri otomotif nasional. Ia menyebutkan bahwa Indonesia bukan hanya pasar domestik, tetapi juga lokasi pilihan untuk peluncuran perdana dunia bagi beberapa model unggulan seperti Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce, dan Mitsubishi Destinator. Keberhasilan ini didukung oleh fasilitas produksi lokal yang mampu melayani kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor, serta perluasan jaringan diler yang masif. Pengakuan atas kualitas produk juga terlihat dari gelar Car of the Year selama dua tahun berturut-turut dalam ajang GridOto Awards, yaitu Mitsubishi Destinator pada 2025 dan Mitsubishi Xforce HEV pada 2026.

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Detail Area Pameran dan Fasilitas Test Drive Gratis

Pengunjung GAIKINDO Auto Week 2026 dapat menemukan stand Mitsubishi Motors di Hall 6 dengan nomor booth 6A yang menempati area seluas 990 meter persegi. Di lokasi ini, terdapat total sepuluh unit kendaraan yang dipajang secara eksklusif untuk dilihat langsung oleh masyarakat. Kumpulan unit display mencakup Mitsubishi Pajero Sport, New Xforce versi ICE dan HEV, Destinator, Xpander, serta Xpander Cross. Dua unit New Xforce varian HEV dan Ultimate with Diamond Sense dalam warna Lunar Blue menjadi centerpiece utama yang sering menjadi fokus fotografi pengunjung.

Opportunitas Uji Coba Kinerja Kendaraan Terbaru

Untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam, MMKSI menyiapkan enam unit mobil khusus untuk fasilitas test drive selama berlangsungnya pameran. Calon pembeli dapat langsung merasakan karakter berkendara dari berbagai model terbaru yang telah diperbarui, termasuk responsivitas mesin dan kenyamanan kabin. Langkah interaktif ini dirancang untuk membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih tepat dengan memahami fitur-fitur canggih yang ditawarkan, membuktikan komitmen Mitsubishi Motors dalam membangun kepercayaan pelanggan melalui produk berkualitas tinggi di pasar Indonesia.