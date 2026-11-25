Mitsubishi New Xforce HEV dinobatkan sebagai Car of the Year 2026. PT MMKSI memamerkan warna baru Lunar Blue di GAW 2026 dengan tema keselamatan dan teknologi hybrid terdepan.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia ( MMKSI) resmi memperkenalkan Mitsubishi New Xforce HEV dengan warna eksterior Lunar Blue di ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026. Perhelatan bergengsi tersebut diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan. Kehadiran model baru ini menandai babak baru bagi strategi produk perusahaan di pasar Indonesia dengan mengusung tema "Life's Adventure: Confidence in Every Journey".

Prestasi Car of the Year 2026 untuk Mitsubishi New Xforce HEV

Mitsubishi New Xforce HEV berhasil menyabet gelar Car of the Year 2026 dalam ajang GridOto Awards 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah penting bagi PT MMKSI yang secara konsisten mendominasi penghargaan tersebut selama dua tahun berturut-turut. Sebelumnya, Mitsubishi Destinator telah meraih gelar serupa pada tahun 2025, yang membuktikan konsistensi kualitas dan inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen Indonesia.

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Selain gelar utama tersebut, New Xforce HEV juga meraih penghargaan The Best Small SUV dan The Best Hybrid Car 2026. Pengakuan bertubi-tubi ini menegaskan posisi kendaraan sebagai pilihan utama dalam segmen SUV kompak dengan teknologi efisiensi energi. PT MMKSI memandang penghargaan ini bukan sekadar apresiasi terhadap desain, tetapi juga validasi atas upaya mereka menghadirkan teknologi elektrifikasi yang relevan dengan kebutuhan mobilitas harian.

Spesifikasi Teknis dan Sistem Hybrid Generasi Kedua

New Xforce HEV menggabungkan mesin bensin 1.6L MIVEC dengan kode 4A92 dan motor listrik bertenaga tinggi. Sistem transmisi yang digunakan adalah 2-Speed Transaxle yang dirancang untuk optimasi tenaga dan efisiensi bahan bakar. Teknologi ini merupakan bagian dari generasi kedua sistem hybrid yang menjadi teknologi hybrid pertama yang diproduksi dan dipasarkan secara lokal oleh Mitsubishi Motors di Indonesia.

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Keunggulan teknis lainnya terletak pada fitur Motor Disconnect yang mampu memutus hubungan putaran motor listrik saat kendaraan mencapai kecepatan tinggi. Mekanisme ini berfungsi mengurangi beban mekanis dan meningkatkan efisiensi bahan bakar secara signifikan. Penempatan baterai lithium-ion di bawah jok depan juga dirancang untuk menurunkan titik pusat gravitasi kendaraan hingga 20 mm, sehingga meningkatkan stabilitas manuver tanpa mengurangi ruang kabin.

Fitur Mengemudi dan Efisiensi Bahan Bakar Kendaraan

Kendaraan ini dilengkapi dengan tujuh mode berkendara untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi jalan. Lima mode standar meliputi Normal, Wet, Gravel, Mud, dan Tarmac. Ditambahkan pula EV Priority Mode yang memaksimalkan penggunaan tenaga listrik dan Charge Mode yang memanfaatkan mesin untuk mengisi ulang baterai. Kombinasi mode ini memberikan fleksibilitas penuh bagi pengemudi dalam menyesuaikan karakter kendaraan dengan kebutuhan perjalanan.

Efisiensi bahan bakar menjadi salah satu daya tarik utama New Xforce HEV dengan konsumsi BBM tercatat antara 23,8 hingga 24,4 kilometer per liter. Dengan kapasitas tangki bahan bakar sebesar 42 liter, jarak tempuh teoritis kendaraan dapat mendekati 1.000 kilometer. Angka ini bergantung pada kondisi jalan dan gaya berkendara, namun tetap memberikan nilai efisiensi yang sangat kompetitif bagi pemiliknya.

Respons Pasar dan Penjualan Mitsubishi New Xforce HEV

Respons positif masyarakat terhadap Mitsubishi New Xforce terlihat jelas sejak peluncuran pada Juli 2026. Dalam waktu kurang dari satu bulan hingga penutupan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, model ini mencatatkan penjualan lebih dari 1.000 unit di seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan minat pasar yang tinggi terhadap kendaraan hybrid dengan harga terjangkau.

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PT MMKSI juga membukukan total 3.212 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama acara GIIAS 2026. New Xforce HEV menjadi salah satu model yang paling banyak mendapat perhatian dari pengunjung, mengindikasikan pergeseran preferensi konsumen menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kehadiran warna Lunar Blue di GAW 2026 semakin memperkuat posisi kendaraan ini sebagai pionir dalam revolusi elektrifikasi di segmen SUV kompak Indonesia.