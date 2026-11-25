Mitsubishi New Pajero Sport diperbarui di GAW 2026 dengan desain Bold & Athletic, layar besar, dan fitur digital untuk kenyamanan berkendara yang lebih baik.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia ( MMKSI) resmi meluncurkan penyegaran untuk Mitsubishi New Pajero Sport dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026. Peluncuran ini dilakukan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selama periode 20 hingga 29 November 2026.

Desain Bold Athletic dan Identitas Eksterior

Mitsubishi New Pajero Sport kini mengadopsi konsep desain Bold & Athletic untuk menarik minat konsumen masa kini yang menuntut estetika lebih modern. Penyegaran ini terutama menargetkan varian Dakar 4x4 Ultimate dan Dakar 4x2 dengan penekanan pada tampilan eksterior yang lebih tegas.

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Identitas desain Dynamic Shield yang menjadi ciri khas Mitsubishi Motors diperkuat dengan penggunaan aksen krom serta elemen hitam pada berbagai komponen bodi. Pembaruan pada grille depan dan desain pelek turut memberikan kesan segar sekaligus maskulin pada kendaraan SUV ini.

Konsep pelek dengan warna Single Tone Black semakin memperkuat kesan sporty dari Mitsubishi New Pajero Sport. Penyesuaian pada under garnish dan rear under garnish juga dilakukan untuk melengkapi tampilan keseluruhan yang tetap mempertahankan karakter tangguh sebagai SUV andalan.

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Inovasi Interior dan Teknologi Digital Kabin

Perubahan signifikan terjadi pada kabin dengan fokus pada peningkatan pengalaman digital bagi pengemudi dan penumpang. Mitsubishi New Pajero Sport menghadirkan Smartphone-Link Display Audio dengan pilihan layar 8 inci dan 12,6 inci untuk akses navigasi dan hiburan.

Layar berukuran 12,6 inci menjadi fitur unggulan yang menawarkan tampilan lebih luas dan konektivitas smartphone yang optimal. Integrasi fitur Multi Around Monitor juga memungkinkan pengemudi memantau kondisi sekitar melalui kamera 360 derajat, tersedia mulai dari varian Dakar 4x2.

Kehadiran Smart E-Mirror atau Digital Rearview Mirror berukuran 9,2 inci terintegrasi dengan Digital Video Recorder (DVR) menjadi inovasi menarik. Fitur ini memberikan pandangan belakang yang jernih melalui layar digital dan merekam perjalanan sebagai dokumentasi visual untuk keamanan.

Performa Mesin dan Fitur Keselamatan

Meskipun mengadopsi teknologi modern, fondasi mekanis Mitsubishi New Pajero Sport tetap kokoh dengan konstruksi ladder frame. MMKSI menyediakan dua pilihan mesin diesel yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi performa masing-masing varian kendaraan.

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Varian Dakar dan Dakar Ultimate didukung oleh mesin 4N15 2.4L MIVEC Turbo dengan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm. Sebaliknya, varian Exceed dan GLX menggunakan mesin 4D56 2.5L Turbo dengan tenaga 136 PS dan torsi 324 Nm.

Fitur keselamatan dan kenyamanan seperti Diamond Sense, Power Tailgate, sunroof, dan Electronic Parking Brake (EPB) dengan Brake Auto Hold melengkapi pengalaman berkendara. Kombinasi teknologi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh.