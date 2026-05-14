Mitsubishi Mirage: Compact Hatchback with Impressive Efficiency and Build Quality

Mitsubishi Mirage, a compact hatchback known for its efficiency and build quality, is now priced from Rp 65 million. Its impressive engine technology and fuel efficiency make it a great choice for those looking for a solid build and efficient fuel consumption.

Mitsubishi Mirage , salah satu mobil bekas yang dikenal irit. Mesin 1.2L berteknologi MIVEC memastikan efisiensi konsumsi bensin sanggup menembus angka 21 km/liter. Bantingan suspensi sangat empuk berpadu radius putar kecil membuatnya lincah bermanuver di jalanan sempit.

Bekas dengan budget di bawah Rp 100 juta sering kali membuat kita langsung melirik segmen Low Cost Green Car (LCGC). Namun, jika Anda mencari build quality yang lebih solid dengan efisiensi bahan bakar yang tak kalah irit, ada satu hatchback Jepang yang harganya kini makin terjun bebas:Di luar dugaan, compact hatchback yang terkenal tangguh ini sekarang dibanderol mulai dari Rp 65 jutaan. Harga yang sangat menggoda untuk sebuah mobil yang membawa teknologi mesin di atas rata-rata LCGC pada umumnya.

Keunggulan teknis paling menonjol dari Mitsubishi Mirage 2012 terletak pada ruang mesinnya. Mobil ini dipersenjatai mesin 1.2L (1.193 cc) dengan kode 3A92. Berbeda dengan mobil murah biasa, mesin 3-silinder Inline ini sudah mengusung teknologi DOHC, 12 katup, dan sistem pengaturan katup variabel kebanggaan Mitsubishi, yakni MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control), ditambah suplai bahan bakar Multi-Point Injection (MPI).

Di atas kertas, racikan mesin penggerak roda depan (FWD) ini mampu menyemburkan tenaga maksimal 76 HP pada putaran 6.000 rpm, dengan torsi puncak mencapai 100 Nm di 4.000 rpm. Sangat responsif untuk pergerakan stop and go di kemacetan kota. Lalu bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Inilah senjata utamanya.

Untuk rute dalam kota dengan kondisi macet parah, Mirage 2012 masih mampu mencetak angka 11 km/liter hingga 13 km/liter. Sementara untuk perjalanan luar kota atau di jalan tol dengan kecepatan konstan, efisiensinya menembus angka fantastis: 18 km/liter hingga 21 km/liter. Bukan sekadar irit, spesifikasi kaki-kaki Mirage juga dirancang untuk menaklukkan medan perkotaan yang sempit. Mobil ini memiliki radius putar hanya 4,4 meter, menjadikannya sangat lincah saat harus u-turn di jalan kecil atau bermanuver di parkiran mal yang sempit.

Nilai plus lainnya adalah pada sektor suspensi. Bagi Anda yang sering mengeluhkan bantingan keras pada city car, suspensi Mitsubishi Mirage dikenal sangat empuk dan mampu meredam kontur jalan bergelombang dengan sangat baik di kelasnya. Meski sudah berusia lebih dari 10 tahun, desain eksterior Mirage 2012 belum terlihat usang berkat lekukan bodi yang dinamis dan aerodinamis. Sepasang headlamp halogen dibantu oleh foglamp di area bumper memastikan pencahayaan optimal.

Untuk menopang bodi, tipe GLX menggunakan velg Alloy 14 inci, sedangkan varian tertinggi (Exceed) sudah dibekali velg 15 inci. Masuk ke dalam kabin, visibilitas cukup luas dengan kapasitas maksimal 5 penumpang. Jok dibalut bahan fabric berkualitas lengkap dengan headrest. Sektor hiburan didukung oleh Head Unit Double DIN standar (Radio AM/FM, USB, Aux-in, CD/MP3) dan pengaturan AC model knop putar yang praktis





