Mitsubishi Destinator Ultimate Premium: Solusi Mobilitas untuk Perempuan yang Aktif

Mitsubishi Destinator Ultimate Premium hadir dengan paket premium yang menyertakan fitur Power Seat Adjuster, Hands-free Power Tailgate, dan Dynamic Sound Yamaha Premium untuk menunjang kenyamanan dan kemudahan pengendara perempuan dengan jadwal padat.

Bagi banyak perempuan, satu hari bisa diisi dengan berbagai aktivitas sekaligus. Pagi berangkat kerja, siang menghadiri rapat, sore mengurus kebutuhan keluarga, lalu malam masih menyempatkan diri bertemu teman atau berolahraga.

Dengan ritme yang padat dan beragam, perempuan membutuhkan kendaraan yang mampu mengimbangi berbagai aktivitas tersebut. Tak hanya nyaman digunakan untuk mobilitas harian, kendaraan juga perlu memiliki ruang yang cukup untuk membawa barang, fitur yang memudahkan perjalanan, serta nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Bagi Kawan Puan yang mencari kendaraan dengan karakter tersebut, Mitsubishi Destinator Ultimate hadir dengan sejumlah fitur yang dirancang untuk membuat perjalanan terasa lebih nyaman dan praktis, bahkan di tengah jadwal yang padat.

Untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih premium, Mitsubishi juga menawarkan paket Premium pada Destinator Ultimate. Paket ini menghadirkan sejumlah fitur tambahan, mulai dari Power Seat Adjuster, Hands-free Power Tailgate, hingga Dynamic Sound Yamaha Premium yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan lebih dalam penggunaan sehari-hari. Bagi Kawan Puan yang memiliki mobilitas tinggi, waktu yang dihabiskan di jalan sering kali tidak sedikit.

Posisi yang kurang sesuai dengan postur tubuh dapat membuat tubuh lebih cepat lelah atau pegal, terutama saat harus berkendara dalam waktu cukup lama. Untuk membantu pengemudi mendapatkan posisi berkendara yang lebih ideal, Mitsubishi Destinator Ultimate Premium dibekali fitur Power Seat Adjuster. Melalui fitur ini, kursi pengemudi dapat diatur secara elektrik dalam delapan arah, mulai dari posisi sandaran, tinggi kursi, hingga jarak maju dan mundur.

Pengaturan yang lebih fleksibel ini memudahkan pengemudi menemukan posisi duduk yang nyaman tanpa perlu menggeser kursi secara manual. Dengan posisi duduk yang lebih sesuai, perjalanan sehari-hari pun terasa lebih nyaman, baik saat berangkat bekerja, menghadiri berbagai agenda, maupun saat menempuh perjalanan ke luar kota. Bagi sebagian pengemudi, parkir di area yang sempit atau ramai terkadang menjadi tantangan tersendiri. Apalagi ketika harus bermanuver di area parkir pusat perbelanjaan atau jalan yang padat.

Untuk membantu memberikan visibilitas yang lebih baik, Mitsubishi Destinator Ultimate Premium dilengkapi Multi Around Monitor yang menampilkan area di sekitar kendaraan. Fitur ini membantu pengemudi melihat kondisi sekitar mobil dengan lebih jelas saat parkir maupun bermanuver, sehingga perjalanan terasa lebih praktis dan nyaman. Setelah menjalani aktivitas seharian, perjalanan pulang sering kali tidak langsung berakhir di rumah. Ada kalanya Kawan Puan perlu mampir berbelanja, mengambil paket, atau membawa berbagai perlengkapan untuk kebutuhan keluarga.

Menjawab kebutuhan tersebut, Mitsubishi Destinator Ultimate Premium dilengkapi fitur Hands-free Power Tailgate yang memungkinkan pintu bagasi terbuka secara otomatis tanpa perlu disentuh. Pengguna cukup mengayunkan kaki di area sensor yang berada di bawah bumper belakang selama kunci kendaraan berada di dekat pengguna. Di tengah jadwal yang padat, perjalanan di dalam mobil terkadang menjadi salah satu momen langka untuk menikmati waktu sejenak bagi diri sendiri. Ada yang memanfaatkannya untuk mendengarkan podcast favorit saat berangkat kerja.

Ada pula yang memilih menikmati musik untuk melepas penat setelah menjalani hari yang panjang. Untuk mendukung pengalaman tersebut, Mitsubishi Destinator Ultimate Premium dibekali sistem Dynamic Sound Yamaha Premium yang dikembangkan bersama Yamaha Corporation. Sistem audio ini dilengkapi empat pilihan mode suara, yakni Signature, Lively, Powerful, dan Relaxing yang dapat disesuaikan dengan suasana perjalanan. Pengalaman berada di dalam kabin juga didukung panoramic sunroof yang memberikan kesan lebih lapang, serta ambient lighting yang membantu menciptakan suasana berkendara yang lebih nyaman dan personal.

Sebagai SUV tujuh penumpang, Mitsubishi Destinator Ultimate Premium menawarkan kabin yang lega untuk berbagai kebutuhan. Kendaraan ini dapat digunakan untuk mobilitas harian, perjalanan bersama keluarga, hingga agenda akhir pekan bersama teman-teman. Fleksibilitas tersebut membuat Destinator Ultimate Premium dapat mengakomodasi berbagai aktivitas dalam satu kendaraan. Melalui berbagai fitur tambahan yang dihadirkan dalam paket Premium, Mitsubishi Destinator Ultimate dirancang untuk mendukung mobilitas perempuan yang aktif dengan lebih nyaman dan praktis.

Mitsubishi Destinator Ultimate sendiri dipasarkan dengan harga Rp 482 juta OTR DKI Jakarta





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