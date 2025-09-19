Misteri Kematian Celeste Rivas: Jasad Ditemukan di Tesla D4vd, Penyelidikan Terus Berlanjut

Kasus kematian Celeste Rivas, gadis 15 tahun, yang ditemukan dalam kondisi membusuk di Tesla milik penyanyi D4vd, terus menjadi sorotan. Polisi menyita barang bukti dan menyelidiki hubungan Rivas dengan D4vd. Spekulasi muncul terkait tato yang sama dan tur dunia D4vd. Keluarga Rivas memilih bungkam.

Fakta demi fakta terus terkuak terkait penemuan jasad Celeste Rivas , seorang gadis berusia 15 tahun, yang ditemukan dalam kondisi membusuk di dalam sebuah mobil Tesla milik penyanyi muda D4vd di Hollywood Hills , Amerika Serikat. Penemuan tragis ini terjadi pada tanggal 8 September 2025, ketika jasad Rivas ditemukan di sebuah tempat penampungan mobil di Hollywood setelah ada seseorang yang mencium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam kendaraan tersebut.

Pernyataan resmi dari kantor pemeriksa medis Los Angeles mengungkapkan bahwa kondisi jenazah Rivas sudah sangat membusuk, mengindikasikan bahwa korban kemungkinan telah meninggal dunia cukup lama sebelum akhirnya ditemukan. Kepolisian setempat telah melakukan penggeledahan di rumah mewah D4vd yang berlokasi di Doheny Drive, dan menyita sejumlah barang elektronik serta komputer sebagai bagian dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Dua sumber dari kepolisian menginformasikan bahwa penyidik sedang berupaya keras untuk melacak pergerakan Rivas sebelum jasadnya ditemukan. Mereka memeriksa berbagai foto yang diposting secara online dan juga menyelidiki kemungkinan adanya hubungan antara Rivas dan D4vd, yang nama aslinya adalah David Anthony Burke, penyanyi yang dikenal dengan lagu-lagunya seperti 'Romantic Homicide'.\Spekulasi publik semakin berkembang setelah penemuan sebuah tato bertuliskan “Shhh...” di jari telunjuk kanan Rivas, yang ternyata mirip dengan tato yang dimiliki oleh D4vd di jari yang sama. Selain itu, Rivas juga memiliki ciri-ciri fisik seperti rambut hitam bergelombang, anting logam, dan gelang rantai emas yang menambah kompleksitas kasus ini. D4vd, seorang musisi yang telah berkolaborasi dengan artis ternama seperti Kali Uchis dan anggota Stray Kids’ Hyunjin, saat ini sedang menjalani tur dunia untuk mempromosikan album debutnya yang berjudul Withered. Akibat dari kasus ini, dua merek ternama, yaitu Crocs dan Hollister, telah memutuskan untuk menarik kampanye iklan yang melibatkan D4vd, mencerminkan dampak luas dari kasus ini terhadap citra publik D4vd dan juga bisnis yang terkait dengannya. Di sisi lain, keluarga Celeste Rivas memilih untuk tetap bungkam dan tidak memberikan pernyataan publik terkait kasus ini. Gisel Vera, seorang kerabat korban yang menginisiasi halaman penggalangan dana melalui GoFundMe untuk biaya pemakaman, hanya memberikan pernyataan singkat bahwa keluarga tidak akan memberikan komentar tambahan saat ini. Misteri seputar kematian Celeste Rivas yang ditemukan di dalam mobil Tesla milik D4vd masih menjadi sorotan utama publik, dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab dan menunggu penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Kompas.com sebagai sumber berita terpercaya, berkomitmen untuk terus memberikan fakta-fakta yang jelas dan akurat dari lapangan, serta terus memperbarui informasi terbaru dan memberikan notifikasi penting melalui Aplikasi Kompas.com.\Kasus ini juga menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak karena melibatkan seorang publik figur dan seorang korban yang masih berusia sangat muda. Proses penyelidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik kematian Celeste Rivas, termasuk penyebab kematian dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pihak kepolisian terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, melakukan wawancara terhadap saksi-saksi, dan menganalisis data-data digital untuk mengungkap kronologi kejadian yang sebenarnya. Publik menunggu dengan sabar hasil penyelidikan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi korban dan keluarganya. Keterlibatan D4vd dalam kasus ini, dengan adanya bukti-bukti yang mengarah padanya, semakin memperkuat dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Selain itu, reaksi publik terhadap kasus ini juga sangat beragam, mulai dari simpati terhadap keluarga korban, rasa penasaran terhadap kebenaran kasus ini, hingga kecaman terhadap D4vd jika terbukti bersalah. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan, serta pentingnya untuk melaporkan segala hal yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Pihak berwenang juga dihimbau untuk melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional, serta memberikan informasi terbaru kepada publik secara berkala agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan dan memberikan kepastian bagi masyarakat





kompascom / 🏆 9. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

D4vd Celeste Rivas Tesla Kematian Penyelidikan Hollywood Hills Tato Romantic Homicide Misteri Kriminal

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Identitas Mayat di Bagasi Tesla D4vd: Remaja Punya Pacar Namanya DavidPolisi L.A. County mengidentifikasi mayat remaja Celeste Rivas, ditemukan di mobil Tesla milik penyanyi D4vd. Kasus ini menghebohkan publik.

Baca lebih lajut »

Misteri Temuan Mayat Perempuan di Mobil Tesla Penyanyi D4vdPolisi menemukan mayat seorang remaja berusia 15 tahun, Celeste Rivas di mobil milik penyanyi D4vd. Penyebab kematian Celeste masih menjadi misteri.

Baca lebih lajut »

Identitas Jasad di Mobil Tesla Milik Penyanyi D4vd Terungkap, Celeste Rivas dan Baru Berusia 15 TahunIdentitas jasad membusuk di mobil Tesla milik penyanyi D4vd terungkap lewat uji forensik. Namanya, Celeste Rivas. Yang bikin miris, usianya baru 15 tahun.

Baca lebih lajut »

Teka-teki ABG 13 Tahun Hilang, Jenazahnya Ditemukan di Mobil Tesla D4vdTeka-teki penemuan jenazah membusuk di dalam mobil milik penyanyi D4vd akhirnya terungkap. Korban merupakan remaja yang hilang sejak April 2024.

Baca lebih lajut »

Mayat Mutilasi di Bagasi Tesla D4vd, Remaja Perempuan Berusia 15 TahunPenemuan mayat mutilasi di bagasi Tesla penyanyi D4vd menemui titik terang. Mayat tersebut diketahui seorang remaja perempuan berusia 15 tahun.

Baca lebih lajut »

Lirik Lagu Romantic Homicide D4vd Dikaitkan Tragedi Celeste Rivas: Di Lubuk Hatiku, Kamu Sudah MatiPublik mengaitkan kasus jasad Celeste Rivas membusuk di bagasi depan mobil Tesla milik D4vd dengan lagu “Romantic Homicide” yang dirilis pada 2022.

Baca lebih lajut »