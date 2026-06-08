Misteri Keberangkatan Mama Yasinta ke Jakarta

BBC News Indonesia menelusuri jejak perempuan asli Papua yang menentang 'perampasan tanah adat' di Merauke. Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta pergi tanpa pesan dari rumahnya di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, sejak 23 Mei lalu.

Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta pergi tanpa pesan dari rumahnya di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke , sejak 23 Mei lalu, menurut keterangan keluarganya. Berhari-hari tak bisa menghubungi Yasinta, mereka baru mengetahui keberadaan perempuan dari komunitas adat Marind-Anim ini melalui video yang beredar di media sosial.

Yasinta, yang selama dua tahun terakhir menentang 'perampasan tanah adat' untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, muncul dalam sejumlah video yang tersebar pada periode 23 Mei hingga 01 Juni lalu. Menelisik sejumlah video itu, BBC News Indonesia menemukan fakta bahwa selama di Jakarta Yasinta sempat pergi ke sebuah gereja dan makan di kantin pinggir jalan-keduanya di kawasan elite Menteng, Jakarta. Selama di Jakarta, Yasinta bertemu tiga advokat dan seorang perempuan asli Papua yang berasal dari Kabupaten Mimika.

Dua dari empat orang tersebut diduga memiliki rekam jejak digital dan hubungan samar dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Adapun salah satu advokat yang ditemui Yasinta bekerja di firma hukum milik pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra. Saat dikonfirmasi, orang-orang itu membantah tuduhan bersekongkol memaksa dan membiayai Yasinta ke Jakarta untuk mempolisikan koalisi masyarakat sipil yang selama ini mendampinginya menentang PSN. Menurut informasi keluarganya, Yasinta pergi dari rumahnya pada hari yang sama saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Kampung Wanam.

Namun Kementerian Pertahanan menyangkal tudingan keluarga Yasinta bahwa tentara terlibat dalam keberangkatan perempuan itu ke Jakarta. Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, seorang keponakan Yasinta tak yakin perempuan paruh baya itu memiliki uang untuk membeli tiket pesawat dan membiayai perjalanan ke Jakarta. Alasannya, Yasinta selama bertahun-tahun hanya mendapatkan uang dari hasil berjualan sayur di pasar.

Produsen mobil dunia kesulitan bersaing dengan China - 'Kami tidak punya peluang melawan'Keraguan itu adalah respons sang keponakan atas pernyataan Yasinta yang mengeklaim dia membayar sendiri seluruh biaya akomodasi menuju dan selama di Jakarta. Selama satu pekan sejak Yasinta mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (29/05), BBC News Indonesia menelusuri jejak perempuan asli Papua itu di Jakarta. Kami juga berbicara dengan kerabat dan orang-orang di Merauke yang mengenalnya.

Yasinta datang ke sebuah gereja Kristen Protestan beraliran kharismatik di Menteng, Minggu (31/05). Gereja ini berjarak kurang sekitar 500 meter dari rumah dinas Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan rumah dinas Panglima TNI. Di gereja itu, Yasinta mengikuti ibadah yang dimulai pukul 10.30 WIB. Dia memakai masker hitam, kemeja biru tua, dan rok merah panjang dengan motif hitam.

Dalam video yang beredar ke publik, Yasinta menunjukkan dirinya membaca alkitab.

'Kerinduan kepada Allah,' ujarnya membaca judul pada kitab Mazmur, pasal 42. Mazmur merupakan bagian dari kitab Perjanjian Lama. Merujuk teologi kekristenan, Mazmur berisi lagu pujian, ucapan syukur, tapi juga ratapan yang ditujukan kepada Allah. Mama Yasinta di dalam gereja di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/04) sedang membuka alkitab.

Bagian ujung dari Mazmur yang dibaca Yasinta berbunyi, 'Aku berkata kepada Allah, gunung batuku: 'Mengapa Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?

' Selama ibadah, Mama Yasinta mengikuti ritus. Seperti umat yang lain, Yasinta menggoyangkan badannya ke kanan dan ke kiri, sembari bertepuk tangan mengikuti alunan lagu yang dibawakan dari panggung gereja. Masker Yasinta menutup sebagian wajahnya. Selama ibadah, Yasinta didampingi laki-laki berambut pendek di sisi kirinya.

Laki-laki itu memakai kemeja krem dan tidak pernah melepaskan masker wajahnya sampai dia dan Yasinta meninggalkan gereja itu. Laki-laki ini terus berada di sisi Yasinta. Dia menuntun Yasinta berjalan di antara kerumunan jemaat, saat hendak bersalaman dengan pengurus gereja di pintu keluar-ritus penutup hampir setiap denominasi Protestan. Yasinta dan laki-laki ini tidak berbincang dengan para jemaat lainnya di halaman gereja.

Keduanya langsung berjalan ke sebuah mobil sedan berwarna gelap. Seorang petugas keamanan gereja membukakan pintu mobil itu Yasinta.

'Saya merasa pernah melihat dia di televisi atau di Youtube,' kata petugas keamanan gereja itu, saat ditemui BBC News Indonesia. 'Tapi saya kesampingkan itu karena tugas saya selama di depan gereja ini adalah untuk mengawal siapapun jemaatnya, agar mereka beribadah dengan nyaman, tenang, dan juga doanya tersampaikan,' kata dia. Gereja Kristen Protestan beraliran kharismatik di Menteng yang didatangi Mama Yasinta untuk beribadah. Satpam itu berkata, Yasinta tidak pernah beribadah di gereja tersebut sebelumnya. Dia mengeklaim melihat Yasinta datang bersama satu perempuan Papua lainnya





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