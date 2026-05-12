Misteri Kapal Ursa Major: Dugaan Pengiriman Reaktor Nuklir Rusia ke Korea Utara

Investigasi mengungkap bahwa kapal kargo Rusia Ursa Major yang tenggelam di perairan Spanyol diduga membawa reaktor nuklir untuk Korea Utara sebelum diduga dilumpuhkan oleh torpedo Barat.

Dunia internasional baru saja dikejutkan oleh terungkapnya sebuah misteri kelam yang menyelimuti tenggelamnya kapal kargo Rusia , Ursa Major , di perairan lepas pantai Spanyol . Insiden yang terjadi pada 23 Desember 2024 ini awalnya dianggap sebagai kecelakaan maritim biasa, namun investigasi mendalam mengungkapkan fakta yang jauh lebih berbahaya.

Kapal tersebut diduga kuat tengah membawa dua unit reaktor nuklir kapal selam yang sangat rahasia, yang ditujukan untuk dikirimkan kepada Korea Utara. Pengiriman teknologi nuklir mutakhir ini diyakini sebagai bagian dari kesepakatan barter strategis antara Moskow dan Pyongyang, mengingat Korea Utara telah mengirimkan ribuan pasukan untuk membantu Rusia dalam invasi mereka di Ukraina. Pemerintah Spanyol, yang awalnya bungkam, akhirnya terpaksa memberikan penjelasan resmi kepada parlemen pada 23 Februari setelah menerima tekanan hebat dari pihak oposisi.

Kapten kapal asal Rusia, Igor Anisimov, mengakui bahwa muatan mereka memang berupa komponen reaktor nuklir, meskipun ia mengklaim tidak mengetahui secara pasti apakah reaktor tersebut sudah terisi bahan bakar nuklir aktif atau masih berupa komponen kosong. Kecurigaan bahwa tenggelamnya Ursa Major bukanlah sebuah kecelakaan semakin menguat dengan adanya aktivitas militer yang sangat tidak biasa di sekitar lokasi kejadian.

Laporan intelijen menunjukkan bahwa pesawat sniffer nuklir milik Amerika Serikat telah melakukan penerbangan pengintaian sebanyak dua kali di atas titik tenggelamnya kapal dalam satu tahun terakhir. Selain itu, sebuah kapal mata-mata Rusia terdeteksi mengunjungi lokasi tersebut hanya seminggu setelah kapal karam, dan aktivitasnya memicu empat ledakan tambahan di dasar laut yang terdeteksi oleh sensor seismik.

Analisis teknis terhadap bangkai kapal yang berada di kedalaman 2.500 meter menunjukkan adanya lubang presisi berukuran 50 sentimeter kali 50 sentimeter pada lambung kapal yang melengkung ke dalam. Para ahli maritim Spanyol menduga bahwa lubang tersebut disebabkan oleh penggunaan torpedo Barracuda, sebuah jenis senjata superkavitasi berkecepatan tinggi yang mampu menembus logam dengan sangat efisien tanpa menimbulkan ledakan besar yang memekakkan telinga.

Penggunaan teknologi torpedo langka ini mengarah pada dugaan adanya intervensi militer Barat yang sengaja melumpuhkan kapal tersebut untuk mencegah jatuhnya teknologi nuklir ke tangan Kim Jong Un. Kronologi detik-detik terakhir sebelum kapal itu karam juga mengungkap situasi yang mencekam. Kapal perang Rusia, Ivan Gren, yang bertugas sebagai pengawal Ursa Major, dilaporkan memberikan perintah tegas kepada kapal-kapal penyelamat Spanyol agar menjauh sejauh dua mil laut dari area tersebut.

Tak lama setelah peringatan itu, Ivan Gren menembakkan suar merah ke langit, yang segera diikuti oleh empat ledakan bawah air yang getarannya terekam dengan jelas oleh Jaringan Seismik Nasional Spanyol. Saat diinterogasi oleh polisi Spanyol, Kapten Igor Anisimov tampak sangat ketakutan dan tertekan, seolah-olah ia mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa tujuan akhir pelayaran mereka adalah pelabuhan Rason di Korea Utara, sebuah wilayah terisolasi yang sering digunakan untuk transaksi rahasia.

Hal ini memperkuat teori bahwa Rusia bersedia memberikan teknologi nuklir tingkat tinggi sebagai imbalan atas bantuan militer Korea Utara di medan perang Ukraina. Mike Plunkett, seorang analis senior platform angkatan laut dari Janes, menyatakan bahwa jika benar Rusia mentransfer teknologi reaktor nuklir kapal selam kepada Korea Utara, maka hal ini merupakan eskalasi yang sangat serius dan mengkhawatirkan bagi stabilitas keamanan global, khususnya bagi Korea Selatan.

Menurut Plunkett, keputusan untuk berbagi teknologi nuklir tidak mungkin dilakukan secara sembarangan dan hanya terjadi di antara sekutu yang memiliki tingkat kepercayaan sangat tinggi. Langkah ini menandai pergeseran geopolitik yang berbahaya di kawasan Asia Timur. Hingga saat ini, bangkai kapal Ursa Major tetap terbaring di dasar laut Mediterania, menyimpan rahasia besar tentang konspirasi nuklir antarnegara.

Baik pemerintah Amerika Serikat maupun Rusia tetap menolak untuk memberikan komentar resmi, membiarkan puing-puing kapal tersebut menjadi saksi bisu dari perang rahasia yang terjadi di bawah permukaan laut





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ursa Major Rusia Korea Utara Teknologi Nuklir Spanyol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dokumen UFO AS Bongkar Dugaan Kebohongan Rusia 25 Tahun Lalu, Apa Itu?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Korsel duga ledakan kapal HMM di Hormuz akibat serangan luarTim investigasi Korea Selatan telah menyimpulkan bahwa ledakan dan kebakaran di atas kapal yang dioperasikan Korea Selatan di Selat Hormuz pekan lalu ...

Read more »

Dubes Rusia sebut hubungan Rusia-Jepang kembali ke 'zaman es'Kebijakan Tokyo dalam beberapa tahun terakhir mengikis landasan positif dalam hubungan Rusia-Jepang, sehingga hubungan bilateral kedua negara kembali ke ...

Read more »

2PM Akan Gelar Konser Full Member di Korea setelah Hampir 3 TahunGrup idol generasi kedua Korea Selatan, 2PM, resmi mengumumkan konser solo full member di Korea Selatan.

Read more »