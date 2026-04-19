Misteri Bambu Bangkit: Penjelasan Ilmiah di Balik Fenomena yang Menggemparkan Warga

Fenomena bambu yang seolah bergerak naik dengan sendirinya setelah ditebang menarik perhatian banyak pihak. Peneliti BRIN memberikan penjelasan ilmiah mengenai peristiwa yang sempat dikaitkan dengan hal mistis tersebut, serta metode efektif untuk mencegahnya.

Peristiwa unik yang disaksikan langsung oleh warga di sekitar lokasi menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin sebuah bambu yang telah ditebang bisa terlihat bergerak naik dengan sendirinya? Kehebohan ini dengan cepat menyebar, memicu berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Banyak yang tanpa ragu mengaitkan fenomena ini dengan ranah mistis, menganggapnya sebagai pertanda atau kejadian gaib.

Namun, di tengah gelombang spekulasi supranatural, sebagian lainnya berusaha mencari penjelasan yang lebih logis dan rasional untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan mengenai mekanisme di balik pergerakan bambu tersebut menjadi topik perbincangan hangat. Menjawab rasa penasaran publik, Andria Agusta, seorang peneliti botani fitokimia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memberikan pencerahan ilmiah yang cukup meyakinkan. Menurut penjelasannya, fenomena "bambu bangkit" ini memiliki dasar ilmiah yang kuat dan berkaitan erat dengan struktur tunggul bambu. Tunggul bambu, yang merupakan bagian pangkal yang tertinggal di dalam tanah bersama dengan akar dan rimpangnya, memiliki karakteristik khusus. Andria menjelaskan bahwa tunggul bambu cenderung kompak dan memiliki pusat berat yang terpusat. Ini berarti ketika batang bambu utama ditebang dan sebagian bebannya hilang, tunggul yang kokoh ini dapat berperan dalam pergerakan yang diamati. Dalam video yang beredar, terlihat jelas bahwa ketika bambu miring, sebagian dari tunggul tersebut ikut terangkat dari tanah. Ini bukanlah pergerakan aktif dari bambu itu sendiri dalam artian tumbuh atau hidup, melainkan respons mekanis terhadap perubahan beban dan kondisi tanah. Lebih lanjut, Andria Agusta menguraikan bahwa ketika beban pada batang bambu yang menyebabkan kemiringan berkurang secara signifikan pasca ditebang, gaya yang menahan tunggul akan mulai menariknya kembali ke posisi yang lebih stabil atau semula. Proses inilah yang menciptakan ilusi bambu "bangkit" atau "tegak" kembali. Struktur akar dan rimpang bambu yang dikenal sangat kuat, keras, dan saling menjalar dalam jaringan yang padat, menjadi faktor kunci yang memungkinkan pergerakan ini terjadi. Kekuatan ini tidak hanya menyulitkan pembasmiannya, tetapi juga mampu menopang dan memfasilitasi pergerakan tunggul saat terjadi perubahan keseimbangan. Untuk mencegah fenomena serupa terjadi kembali di masa mendatang, Andria memberikan saran praktis dan efektif. Ia merekomendasikan agar, setelah bambu ditebang, tunggulnya tidak dibiarkan utuh. Sebaiknya, tunggul tersebut dibongkar secara menyeluruh dan dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sebelum dibuang. Pemotongan dan pembongkaran tunggul ini bertujuan untuk menghilangkan kekuatan struktural dan keseimbangan yang memungkinkan terjadinya pergerakan naik yang tampak. Menghilangkan rimpang di bagian bawah pohon bambu merupakan cara yang terbukti paling sulit namun paling cepat dan efektif untuk menyelesaikan penebangan pohon bambu secara tuntas. Metode ini menantang karena rimpang pohon bambu memiliki kemampuan menyebar yang luar biasa, bahkan bisa mencapai jarak lebih dari seratus kaki ke segala arah tanpa hambatan berarti, menciptakan jaringan bawah tanah yang sangat luas dan kuat. Keberadaan rimpang inilah yang menjadi sumber kekuatan bambu dan kesulitan utama dalam penebangannya, karena harus diatasi hingga ke akarnya yang paling dalam dan menyebar. Keberhasilan dalam mengatasi rimpang akan memastikan bahwa pohon bambu tidak akan tumbuh kembali atau menunjukkan pergerakan yang tidak diinginkan seperti yang disaksikan warga baru-baru ini. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang biologi dan struktur tumbuhan bambu untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengannya, baik dari sisi praktis maupun ilmiah, serta menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul akibat kurangnya informasi





