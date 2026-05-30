Misi Shenzhou-21 Sukses: Tiga Astronaut China Mendarat dengan Selamat di Dongfeng

Kapsul Shenzhou-22 yang membawa astronaut Zhang Lu, Wu Fei, dan Zhang Hongzhang mendarat di Situs Dongfeng, Mongolia Dalam. Misi berawak Shenzhou-21 dinyatakan sukses penuh.

Setelah menjalani misi selama kurang lebih enam bulan di luar angkasa, tiga astronaut China yang tergabung dalam kru Shenzhou -21 akhirnya kembali ke Bumi dengan selamat.

Kapsul pembawa pulang (return capsule) wahana antariksa Shenzhou-22 mendarat di situs pendaratan Dongfeng yang terletak di Daerah Otonom Mongolia Dalam, China utara, pada Jumat, 29 Mei 2026. Ketiga astronaut tersebut adalah Zhang Lu yang bertindak sebagai komandan kru, serta Wu Fei dan Zhang Hongzhang sebagai anggota kru. Badan Antariksa Berawak China (CMSA) mengonfirmasi bahwa seluruh astronaut berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan misi penerbangan antariksa Shenzhou-21 dinyatakan sepenuhnya sukses.

Misi Shenzhou-21 merupakan salah satu misi berawak penting dalam program luar angkasa China. Kru tersebut diluncurkan dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan pada November 2025 menggunakan roket Long March-2F. Selama di orbit, mereka tinggal dan bekerja di stasiun luar angkasa Tiangong, yang merupakan laboratorium orbital China. Para astronaut melakukan berbagai eksperimen ilmiah, termasuk penelitian di bidang biologi, fisika material, dan teknologi antariksa.

Mereka juga melakukan beberapa kali aktivitas di luar kendaraan (EVA) untuk perawatan dan pemasangan peralatan baru di modul stasiun luar angkasa. Komandan Zhang Lu, yang merupakan astronaut veteran dengan pengalaman misi Shenzhou-16, memimpin kru dengan baik. Wu Fei adalah seorang insinyur penerbangan, sementara Zhang Hongzhang adalah spesialis muatan yang bertanggung jawab atas eksperimen sains. Setelah menyelesaikan semua tugas yang direncanakan, para astronaut masuk ke dalam kapsul Shenzhou-22 untuk proses kembali ke Bumi.

Proses pemisahan, deorbit, dan pendaratan berlangsung sesuai prosedur. Sistem parasut dan pengereman retro digunakan untuk memastikan kecepatan menurun secara aman. Situs pendaratan Dongfeng yang luas dan rata memudahkan operasi pencarian. Cuaca pada hari pendaratan dilaporkan cerah dengan angin tenang, mendukung proses evakuasi.

Tim pencari dan penyelamat segera mencapai lokasi pendaratan untuk membantu para astronaut keluar dari kapsul. Momen pertama yang terlihat adalah Komandan Zhang Lu keluar dari kapsul dengan senyuman, diikuti oleh Wu Fei dan Zhang Hongzhang. Mereka kemudian dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Para astronaut menjalani karantina dan observasi medis untuk memastikan tidak ada efek negatif dari gravitasi nol.

Mereka juga akan menjalani program rehabilitasi fisik untuk memulihkan kondisi otot dan tulang setelah lama di luar angkasa. Data dari misi ini akan dianalisis untuk mempersiapkan misi berdurasi lebih panjang di masa depan. Keberhasilan misi ini menambah panjang daftar pencapaian China dalam eksplorasi antariksa berawak. China saat ini tengah mempersiapkan misi berawak berikutnya, Shenzhou-23, yang dijadwalkan pada akhir tahun 2026 untuk melanjutkan penelitian di stasiun luar angkasa Tiangong.

Kesuksesan misi Shenzhou-21 juga menegaskan keandalan sistem transportasi antariksa China. Dengan rutinitas misi berawak yang semakin matang, China berencana untuk memperpanjang masa tinggal astronaut di stasiun luar angkasa hingga lebih dari enam bulan serta mengembangkan modul-modul baru. Program luar angkasa China terus menunjukkan kemajuan yang signifikan dan berkontribusi pada pengetahuan manusia tentang kehidupan di luar angkasa. Tidak hanya itu, kerja sama internasional juga digalakkan, dengan beberapa negara telah menyatakan minat untuk mengirim astronaut mereka ke stasiun Tiangong di masa depan.

Misi Shenzhou-21 menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang eksplorasi antariksa China. Dengan keberhasilan ini, China semakin mantap melangkah menuju tujuan eksplorasi luar angkasa yang lebih ambisius, termasuk misi berawak ke Bulan yang direncanakan dalam beberapa tahun ke depan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shenzhou Astronaut China Misi Antariksa Pendaratan CMSA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grup G Piala Dunia 2026: Ambisi Mesir, Belgia, Iran, dan Selandia BaruMohamed Salah dan sejumlah pemain senior Belgia memasuki Piala Dunia 2026 dengan misi besar.

Read more »

Belanda kirim kapal penyapu ranjau untuk misi NATO di Selat HormuzBelanda mengirim kapal penyapu ranjau HNLMS Willemstad ke Laut Mediterania untuk mengikuti misi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan dapat dikerahkan ke ...

Read more »

Zhang Linghe Laris Manis Jadi Duta Merek Mewah, Bayarannya Nyaris Rp 132 MSalah satu merek mewah yang merekrut Zhang Linghe adalah Gucci.

Read more »

Jokowi Safari ke Daerah Mulai Juni, Ada Misi Politik 2029?Safari Jokowi ke daerah dimulai dari NTT, Juni mendatang. Selain menyapa masyarakat, Presiden ketujuh RI itu berencana menemui kader PSI di daerah.

Read more »