Miroslav Klose, yang saat ini melatih Nurnberg, memperkirakan rekor gol terbanyak Piala Dunia 16 golnya akan dipecah pada edisi 2026. Klose menilai penambahan jumlah tim dan pertandingan meningkatkan peluang untuk pemain seperti Lionel Messi dan Kylian Mbappe mengejar rekor tersebut. Ia juga berbagi cerita tentang kebersamaan dengan pelatih Argentina Lionel Scaloni saat di Lazio.

Miroslav Klose , legenda sepakbola Jerman, masih memegang rekor gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 16 gol yang ia cetak hingga turnamen 2014 di Brasil.

Klose kini melatih klub Nurnberg dan dalam wawancara denganmedia Jerman Suddeutsche Zeitung, ia menilai Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi edisi di mana rekornya akan dipecah. Penambahan jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim serta lebih banyak pertandingan dianggap memberi kesempatan lebih besar bagi penyerang untuk menambah koleksi gol mereka. Klose mengaku sudah sejak lama memperkirakan rekornya akan terlampaui, dengan mengidentifikasi Lionel Messi dan Kylian Mbappe sebagai dua kandidat utama. Ia berharap Messi, yang selalu dia kagumi, yang menjadi pemecah rekor.

Selain itu, Klose juga memiliki hubungan pribadi yang baik dengan pelatih Argentina Lionel Scaloni,曾经 mereka bermain bersama di Lazio. Klose ingat masa-masa bersama Scaloni di Roma saat dia mengajak temannya itu berkeliling kota. Klose juga mengungkapkan penghormatannya terhadap Scaloni sebagai pelatih. Artikel ini juga menyertakan informasi cara menonton Piala Dunia 2026 secara gratis di Indonesia melalui TVRI





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