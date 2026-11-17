Mirae Asset Sekuritas Indonesia memperkirakan dana asing siap keluar 8-11 miliar dolar jika indeks MSCI menurunkan status pasar saham Indonesia menjadi standalone pada Juni 2027.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia menetapkan penurunan status pasar saham Indonesia menjadi kategori standalone sebagai skenario dasar (baseline) dalam evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI) per akhir Oktober 2026, firma investasi ini memperkirakan potensi dana asing yang berisiko terdampak mencapai US$ 8 hingga 11 miliar. Dalam skenario terburuk, potensi penjualan paksa atau forced selling diperkirakan mencapai sekitar US$ 3 miliar.

Rully Arya Wisnubroto, yang menjabat sebagai Kepala Riset sekaligus Kepala Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mengonfirmasi bahwa ekspektasi pasar cenderung condong ke arah penurunan status tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Media Day di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026. Meskipun angka estimasi tersebut cukup besar, Mirae Asset menegaskan bahwa proyeksi ini semata-mata digunakan untuk mengukur tingkat risiko kerentanan, bukan sebagai ramalan pasti mengenai arus keluar modal yang akan terjadi sekaligus dalam waktu singkat.

Also read Video: Arah Aliran Dana Investor Kakap Hadapi Risiko MSCI-Bunga Tinggi

Jadwal Resmi MSCI dan Strategi Investor

Proses evaluasi MSCI saat ini masih berada dalam fase konsultasi yang dijadwalkan berlangsung hingga bulan April 2027, dengan pengumuman keputusan resmi yang diharapkan pada Juni 2027. Namun, terdapat kemungkinan bahwa jadwal pengumuman tersebut dapat dipercepat tergantung dinamika pasar yang ada. Rully Arya Wisnubroto menjelaskan bahwa respons investor terhadap keputusan ini akan berbeda bergantung pada tipe pengelolaan dana mereka, menciptakan dua gelombang aktivitas yang terpisah dalam strategi pencairan dana.

Investor aktif cenderung mengambil langkah preemptif dengan menarik dana lebih awal sebelum keputusan resmi dirilis. Sebaliknya, investor pasif baru akan menyesuaikan portofolio mereka setelah keputusan resmi dari MSCI diumumkan. "Dana asing akan merespons setelah ada pengumuman. Kalau menurut yang mereka janjikan sekarang, pengumumannya Juni," ujar Rully. Banyak investor institusi saat ini juga memilih untuk menahan dana dalam bentuk kas likuid guna mengantisipasi volatilitas yang terjadi.

Advertisement

Tekanan Arus Keluar dan Dampak pada Pasar

Dampak awal dari ketidakpastian ini sudah mulai terlihat nyata di pasar. Sejak pengumuman awal evaluasi MSCI pada 16 Oktober 2026, arus keluar dana asing atau outflow telah tercatat mencapai sekitar US$ 1 miliar dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya setengah bulan. Angka ini menunjukkan sensitivitas tinggi pasar terhadap sinyal dari lembaga indeks global dan menunjukkan bahwa tekanan psikologis mulai mengubah perilaku investasi secara nyata. Bobot Indonesia dalam indeks emerging market MSCI kini telah menyusut drastis menjadi hanya 0,4%, turun jauh dari posisi sebelumnya yang berada di kisaran 1%.

Masuk ke bulan November, aliran dana masuk atau inflow mulai muncul secara selektif, namun hanya terfokus pada saham-saham yang memiliki fundamental kuat. Emiten seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Astra International Tbk (ASII) menjadi magnet bagi sisa likuiditas yang ada. Rully menekankan bahwa tekanan yang terjadi di bursa saat ini lebih dipicu oleh faktor kepercayaan pasar daripada memburuknya kondisi ekonomi domestik yang mendasar, meskipun efek riilnya tetap terasa pada volatilitas harga.

Kredibilitas Free Float dan Transparansi Kepemilikan

Salah satu aspek utama yang menjadi sorotan kritis investor global adalah kredibilitas terhadap porsi saham publik atau free float di Indonesia. Investor menanyakan apakah angka 15% free float yang dilaporkan benar-benar mencerminkan realitas pasar bebas, atau masih ada satu Ultimate Beneficial Owner atau UBO yang terselubung yang dapat mengendalikan pergerakan saham. Transparansi kepemilikan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan bahwa saham-saham tersebut benar-benar dapat diperdagangkan tanpa intervensi tersembunyi.

Rully Arya Wisnubroto menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah krisis kepercayaan, bukan krisis fundamental ekonomi. Isu mengenai siapa pengendali sebenarnya di balik kepemilikan saham dan apakah struktur free float sudah transparan sepenuhnya menjadi syarat utama bagi pemulihan kepercayaan investor asing. Hingga keputusan resmi Juni keluar, pasar akan terus berada dalam fase observasi ketat dengan likuiditas yang terkonsentrasi pada aset-aset berkualitas tinggi.