Minuman Teh Ala China Jadi Tren di Sekolah Kejuruan Upacara Minum Teh di Huangshan

Minuman teh ala China telah menjadi tren baru di beberapa sekolah kejuruan upacara minum teh di Huangshan, Provinsi Anhui, China. Wang Sun, pendiri sekolah kejuruan upacara minum teh Demingshe, telah memimpin penelitian dan promosi minuman teh ala China sejak 2021. Minuman teh ini memadukan teh dan obat-obatan tradisional China dan disukai oleh kaum muda karena gaya hidup sehat.

Di Huangshan , daerah asal varietas teh terkenal seperti Huangshan Maofeng, Taiping Houkui, dan Teh Hitam Qimen, minuman teh ala Tiongkok telah menjadi tren baru dalam beberapa tahun terakhir.

Wang Sun, pendiri sekolah kejuruan upacara minum teh Demingshe di Kota Huangshan, telah memimpin penelitian dan promosi minuman teh ala China sejak 2021. Dengan memikat kebutuhan kaum muda akan gaya hidup sehat, merek-merek minuman teh yang memadukan teh dan obat-obatan tradisional China kini kian populer di kalangan generasi muda. Wang Sun dan para muridnya mencicipi minuman teh baru ala China di sekolah kejuruan upacara minum teh Demingshe di Kota Huangshan, Provinsi Anhui, China, pada 24 April 2026.

Wang Sun mengajari para muridnya cara membuat minuman teh baru ala China di sekolah kejuruan upacara minum teh Demingshe di Kota Huangshan, Provinsi Anhui, China, pada 24 April 2026. Wang Sun membuat minuman teh baru ala China di sekolah kejuruan upacara minum teh Demingshe di Kota Huangshan, Provinsi Anhui, China, pada 24 April 2026. Seorang staf mengambil bahan-bahan herbal di sebuah kedai minuman teh di Kota Huangshan, Provinsi Anhui, China, pada 22 April 2026.

Seorang staf menuangkan bahan-bahan formula ke dalam sejumlah wadah di sebuah kedai minuman teh di Kota Huangshan, Provinsi Anhui, China, pada 22 April 2026. Secangkir minuman teh baru ala China buatan Wang Sun ditampilkan di sekolah kejuruan upacara minum teh Demingshe di Kota Huangshan, Provinsi Anhui, China, pada 24 April 2026.





