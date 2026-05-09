Minibus diduga digunakan untuk mengangkut BBM terbakar di Kembangan, Jakarta Barat

Peristiwa kebakaran minibus diduga digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) terjadi di Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (9/5/2026). Sejumlah pengendara menghentikan laju kendaraannya untuk menyaksikan proses pemadaman api. Petugas pemadam kebakaran dari Sektor Kembangan menggunakan cairan busa untuk menjinakkan kobaran api. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan identitas pemilik kendaraan. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan lima unit mobil untuk memadamkan api. Warga Fauzan, salah satu warga sekitar, mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab awal kebakaran. Petugas menemukan jeriken berisi bensin di dalam kendaraan yang terbakar.

