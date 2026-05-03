Minecraft 'Chaos Cubed' Update: Bioma Baru, Sulfur Cube, dan Perubahan Strategi Mojang

Update 'Chaos Cubed' untuk Minecraft akan memperkenalkan bioma bawah tanah baru bernama Sulfur Caves, fitur unik Sulfur Cube yang dapat mengubah sifatnya, serta blok bangunan baru. Mojang mengubah strategi pembaruan game menjadi sistem 'game drops' yang lebih sering.

Mojang , pengembang game sandbox populer Minecraft , tengah mempersiapkan update besar berikutnya berjudul “ Chaos Cubed ” yang dijadwalkan rilis di tahun 2026. Update ini menandai perubahan strategi Mojang dari pembaruan besar tahunan menjadi sistem “game drops”, yaitu pembaruan yang lebih kecil namun lebih sering dirilis sepanjang tahun.

Salah satu fitur utama dalam “Chaos Cubed” adalah Sulfur Caves, sebuah bioma bawah tanah baru yang penuh warna merah dan kuning. Meskipun menarik secara visual, Sulfur Caves menyimpan bahaya berupa kolam sulfur yang menghasilkan efek racun atau “noxious” yang dapat membuat pemain pusing dan kesulitan bergerak. Bioma ini menawarkan pengalaman eksplorasi yang lebih menegangkan dibandingkan gua-gua biasa di Minecraft.

Fitur paling menonjol dari update ini adalah Sulfur Cube, sebuah blok unik yang memiliki kemampuan untuk menyerap blok lain di sekitarnya dan mengubah sifatnya sesuai dengan material yang diserap. Misalnya, Sulfur Cube yang menyerap es akan menjadi licin dan dapat meluncur, sementara menyerap kayu akan mengubah perilakunya. Komunitas Minecraft telah berspekulasi mengenai berbagai kombinasi eksperimen yang dapat dilakukan dengan fitur ini, dan banyak yang menilai fitur ini akan sangat cocok untuk mini game multiplayer dan map kreatif buatan komunitas.

Selain Sulfur Cube, update ini juga memperkenalkan blok baru bernama Cinnabar dan Sulfur, yang dapat digunakan untuk membangun struktur dengan warna-warna cerah. Mojang juga menambahkan Sulfur Spikes, yang berfungsi sebagai dekorasi sekaligus bahaya di dalam gua, karena dapat jatuh dari langit-langit dan melukai pemain.

