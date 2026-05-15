Minecraft Bedrock Edition Update 3.38: Stabilitas, Performa, dan UI Improvements

Minecraft Bedrock Edition Update 3.38 focuses on stability, performance, and UI improvements. It addresses bugs related to gameplay, blocks, animations, and synchronization. The update also brings optimization for various platforms and fixes UI issues reported by the community.

Meski tidak membawa konten besar seperti biome atau mob baru, update kali ini tetap penting karena memperbaiki sejumlah masalah yang cukup mengganggu pengalaman bermain pemain.

Menurut laporan MP1st, dikutip VIVA Jum'at, 15 Mei 2026, patch terbaru tersebut sudah tersedia untuk Minecraft Bedrock Edition di konsol, PC, dan perangkat mobile. Mojang menyebut pembaruan ini dirancang untuk meningkatkan performa serta mengatasi bug yang ditemukan komunitas dalam beberapa pekan terakhir, seperti crash pada kondisi tertentu. Selain itu, ada juga pembenahan pada sistem gameplay agar interaksi pemain terasa lebih stabil saat bermain multiplayer maupun single-player. Beberapa bug terkait blok, animasi karakter, hingga sinkronisasi dunia permainan juga disebut telah diperbaiki.

Perubahan ini memang terlihat kecil, tetapi cukup penting bagi pemain aktif yang sering menemukan gangguan teknis saat bermain bersama teman secara online. Patch 3.38 juga membawa optimalisasi performa untuk berbagai platform, termasuk PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android, dan iOS. Mojang berusaha memastikan pengalaman bermain lebih lancar terutama pada perangkat yang sebelumnya mengalami penurunan frame rate atau loading lebih lama. Selain itu, update terbaru ini turut memperbaiki beberapa masalah antarmuka pengguna atau UI yang sempat dilaporkan komunitas setelah pembaruan sebelumnya dirilis.

Besar, banyak pemain menyambut positif update terbaru ini karena fokus pada peningkatan kualitas permainan. Di komunitas Minecraft, patch stabilitas seperti ini dianggap penting agar game tetap nyaman dimainkan di tengah update konten yang terus berjalan. Minecraft sendiri masih menjadi salah satu game paling populer di dunia dengan jutaan pemain aktif di berbagai platform. Mojang secara rutin merilis pembaruan untuk menjaga performa game sekaligus memperbaiki bug yang ditemukan pemain dari seluruh dunia.

