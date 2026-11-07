MIND ID dan KPK Jalin Kerjasama Integritas 2026-2031

PT MIND ID dan KPK tanda tangan PKS lima tahun integrasikan OpenMIND dengan sistem KPK untuk cegah korupsi di sektor pertambangan mineral nasional.

PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID resmi memperkuat penegakan integritas korporasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Penandatanganan ini menandai langkah strategis dalam pemberantasan kecurangan pada sektor pertambangan nasional sejak Kamis, 5 November 2026 di Jakarta. Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono menjadi penanda tangan resmi dalam kesepakatan tersebut.

Integrasi Sistem Pelaporan Internal

Kerja sama ini memiliki durasi berlaku selama lima tahun, yakni pada periode 2026 hingga 2031. Mekanisme utamanya adalah integrasi sistem pengaduan internal MIND ID yang dikenal dengan nama OpenMIND ke dalam sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi milik KPK. Integrasi dua sistem teknologi informasi ini bertujuan agar setiap laporan dapat diproses dengan standar pengawasan yang lebih ketat dan terstandarisasi.

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Kolaborasi teknis ini juga mencakup asistensi dari KPK dalam penyusunan kebijakan internal perusahaan. Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi dan pertukaran informasi dengan tetap menerapkan standar kerahasiaan yang sangat tinggi. Langkah ini diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum merugikan aset negara secara signifikan.

Komitmen Tata Kelola Perusahaan Bersih

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menekankan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang bersih dan bebas korupsi menjadi fondasi penting dalam menjalankan mandat pengelolaan sumber daya mineral. MIND ID memposisikan dirinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset strategis kekayaan mineral bangsa. Tanggung jawab utama adalah memastikan setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi.

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Maroef Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa praktik penyimpangan maupun fraud tidak boleh mencederai upaya pengelolaan sumber daya alam nasional. Integrasi OpenMIND dengan sistem KPK merupakan salah satu langkah konkret untuk memastikan kegiatan pertambangan dari hulu hingga hilir berjalan dengan landasan integritas yang kuat. Hal ini sangat krusial seiring dengan percepatan berbagai proyek strategis Grup MIND ID yang sedang gencar dilakukan.

Dampak bagi Ekosistem Bisnis Pertambangan

Penguatan tata kelola ini memiliki dampak langsung terhadap anggota holding MIND ID yang tengah mengembangkan agenda bisnis strategis. Anggota holding tersebut meliputi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk. Program bisnis mereka mencakup hilirisasi mineral, penguatan ekosistem kendaraan listrik, peningkatan efisiensi operasional, hingga penguatan pasokan energi nasional.

Implementasi Good Corporate Governance diharapkan dapat memastikan investasi dan pengelolaan aset pertambangan memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Sinergi antara MIND ID dan KPK juga bertujuan menciptakan efek berganda yang positif bagi perekonomian Indonesia secara luas. Transparansi dalam setiap transaksi dan proses bisnis akan meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat umum terhadap sektor industri ekstraktif nasional.

Evaluasi Berkala Jangka Panjang

Selama periode kerja sama 2026 hingga 2031, MIND ID dan KPK akan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan memastikan sistem yang dibangun berjalan efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono menyambut baik langkah proaktif MIND ID dalam memperkuat sistem pengawasan internal.

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Maroef Sjamsoeddin menjelaskan bahwa kerja sama ini bukanlah tujuan akhir, melainkan wujud komitmen awal yang diimplementasikan secara nyata. Mereka meyakini bahwa keberhasilan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam harus ditopang oleh tata kelola yang kuat. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat semakin besar dan berkelanjutan bagi negara serta masyarakat Indonesia.