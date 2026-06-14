Mimpi Wasit Somalia ke Piala Dunia Pupus karena Ditolak Masuk AS

Wasit Somalia Omar Artan ditolak masuk AS saat hendak bertugas di final Piala Dunia, mengakhiri mimpinya menjadi wasit Somalia pertama di ajang tersebut.

Mimpi Omar Artan untuk menjadi wasit asal Somalia pertama yang memimpin partai final Piala Dunia harus kandas di Amerika Serikat. Wasit berusia 38 tahun itu ditolak masuk oleh otoritas imigrasi AS saat tiba di Bandara Internasional Miami.

Setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam, petugas menyatakan bahwa Artan tidak memenuhi syarat masuk karena masalah verifikasi dokumen. Somalia termasuk dalam daftar negara yang terkena larangan imigrasi dari AS, meskipun ada kemungkinan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu. FIFA dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam proses imigrasi negara tuan rumah, termasuk penentuan visa. Mereka juga telah diberitahu bahwa status Artan tidak akan diubah untuk saat ini.

FIFA menambahkan, sesuai dengan ajang-ajang sebelumnya, pemerintah tuan rumah-lah yang pada akhirnya menentukan siapa yang mendapat visa dan diizinkan masuk. Kekecewaan mendalam dirasakan Artan.

'Saya sangat, sangat kecewa. Saya hanyalah seorang wasit yang mencoba mewujudkan mimpinya - mimpi terbesar dalam hidup saya, untuk datang ke Piala Dunia,' ujarnya. Artan sebelumnya telah memimpin pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Eswatini dan Libya di Afrika Selatan. Di Somalia, ia dipandang sebagai pahlawan olahraga.

Sejak lama, ia bercita-cita mengubah citra negaranya yang dilanda konflik melalui sepak bola. Artan menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Mogadishu, ibu kota Somalia, dan meraih gelar sarjana studi pembangunan. Namun, minatnya pada sepak bola lebih besar. Ia memulai karier sebagai wasit di liga domestik, membangun reputasi di lapangan seadanya di Somalia.

'Pertandingan-pertandingan awal itu memberi saya fondasi yang saya butuhkan dan kesempatan untuk meningkatkan kinerja saya,' kenangnya. Setelah bertahun-tahun memimpin pertandingan domestik, Artan mengikuti program pengembangan wasit yang dijalankan Federasi Sepak Bola Somalia (SFF) dan FIFA. Baru pada 2018, ia resmi masuk daftar wasit FIFA, menjadi titik balik yang mengubahnya dari wasit lokal menjadi perangkat pertandingan internasional. Presiden SFF saat itu, Ali Mohamed, menggambarkan Artan sebagai sosok yang menjunjung integritas.

'Ia tidak korup dan sangat berkomitmen untuk melindungi martabat dan keadilan olahraga,' katanya. Perjalanan karier Artan terus menanjak. Pada 16 Januari 2024, ia mencatat sejarah sebagai wasit Somalia pertama yang memimpin pertandingan Piala Afrika (AFCON), yakni laga Tunisia melawan Namibia. Keberhasilan itu membuka jalan menuju penugasan yang lebih bergengsi.

Puncaknya, ia dipercaya memimpin final Liga Champions Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) antara Pyramids FC dan Mamelodi Sundowns pada 1 Juni 2025. Penugasan tersebut menjadikannya wasit Somalia pertama yang memimpin partai puncak kompetisi antarklub paling bergengsi di Afrika. Mohamed Ahmed Deysane, mantan pemain tim nasional Somalia era 1980-an yang kini menjadi komentator olahraga, mengatakan bahwa Artan telah membawa kehormatan bagi perwasitan Somalia.

'Itu adalah dorongan bagi pemuda Somalia lainnya. Omar mencapai ini melalui upaya ekstra yang dia lakukan, yang mengangkat nama orang Somalia. Selama masa saya, tidak ada wasit Somalia yang mencapai level ini,' ujar Deysane. Artan menyadari tanggung jawab yang dipikulnya.

Setiap pertandingan yang dipimpinnya membawa harapan banyak orang di negaranya. Ia selalu berpegang pada prinsip keadilan, netralitas, dan tanggung jawab.

'Saya memikul kebanggaan jutaan warga Somalia, beban bendera nasional kami, dan harapan kaum muda yang menaruh harapan pada saya. Rasa tanggung jawab itu selalu mendorong saya untuk memberikan yang terbaik,' kata Artan, satu-satunya wasit Somalia yang memiliki kualifikasi video asisten wasit. Pada akhir tahun 2025, ia dinobatkan sebagai Wasit Pria Terbaik Afrika oleh CAF, setelah memimpin sejumlah pertandingan penting dan menunjukkan konsistensi di level tertinggi sepak bola Afrika.

Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menyebut prestasi Artan sebagai peristiwa bersejarah yang meningkatkan kedudukan Somalia di panggung internasional.

'Wasit Omar adalah simbol bakat, tekad, dan keterampilan profesional kaum muda kita. Ia berhasil mengangkat nama bangsa Somalia secara umum dan kaum muda khususnya, mewakili mereka dengan terhormat di arena internasional. Kemenangan bersejarah ini sangat pantas didapatkan,' ujar Presiden. Meski mimpi Piala Dunia belum terwujud, Artan bertekad tetap bersemangat dan fokus pada tantangan selanjutnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya, termasuk FIFA dan CAF





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Omar Artan Wasit Somalia Piala Dunia Ditolak Masuk AS Sepak Bola Afrika

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