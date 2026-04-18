Mimpi Masa Kecil Terwujud: Barca Legends Taklukkan DRX World Legends di GBK, Ribuan Penggemar Antusias Bertemu Idola

Pertandingan ekshibisi Clash of Legends antara Barca Legends dan DRX World Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi magnet bagi para penggemar sepak bola, khususnya generasi milenial. Laga yang dimenangkan Barca Legends dengan skor 3-0 ini bukan sekadar hiburan, melainkan panggung reuni impian bagi mereka yang tumbuh bersama aksi para legenda di layar kaca. Acara temu sapa dengan para pemain menambah keseruan, memungkinkan penggemar dari berbagai negara mewujudkan mimpi bertemu idola masa kecil.

Pertandingan ekshibisi bertajuk Clash of Legends yang mempertemukan Barca Legends melawan DRX World Legends, pada Sabtu (18/4/2026) malam WIB, di Stadion Utama Gelora Bung Karno , Jakarta, mungkin tampak seperti sekadar laga hiburan bagi para mantan pemain sepak bola kelas dunia. Namun, bagi jutaan suporter, terutama dari generasi milenial, menyaksikan momen ini bak mewujudkan kembali mimpi masa kecil yang selama ini tersimpan rapat. Euforia terlihat jelas di tribun penonton maupun di area acara yang mengelilingi stadion. Kehadiran para pemain legendaris dari era keemasan sepak bola tak hanya menghibur, tetapi juga membangkitkan nostalgia mendalam. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan langka untuk melihat langsung aksi para pahlawan lapangan hijau yang dulu hanya bisa mereka saksikan melalui tayangan televisi atau sampul majalah olahraga.

Barca Legends hadir dengan amunisi pemain terbaik yang pernah membela klub berjuluk “Blaugrana” tersebut. Nama-nama seperti Rivaldo, Vítor Baía, Juan Pablo Sorín, Phillip Cocu, Patrick Kluivert, hingga Javier Saviola, mewakili era kejayaan Barcelona. Di sisi lain, DRX World Legends diperkuat oleh talenta-talenta global yang tak kalah mentereng, termasuk Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Claude Makélélé, Franck Ribéry, dan John Arne Riise. Posisi pelatih pun diisi oleh sosok ikonik Brasil, Ronaldo Nazário, yang dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik sepanjang masa. Pertandingan yang berlangsung selama 2 x 40 menit ini berakhir dengan kemenangan Barca Legends dengan skor 3-0. Hasil ini tidak terlalu mengejutkan mengingat Barca Legends telah melakukan sesi latihan bersama sehari sebelumnya dan terbiasa menjalani laga-laga ekshibisi serupa di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan DRX World Legends yang merupakan tim bentukan dadakan yang menggabungkan pemain-pemain top dunia dan mantan pemain tim nasional dari berbagai negara, Barca Legends memiliki kekompakan yang lebih teruji.

Gol pertama dalam laga tersebut dibuka oleh sundulan akurat Rivaldo di menit ke-35, memanfaatkan umpan silang cermat dari Juan Pablo Sorín. Di babak kedua, dua mantan penyerang lulusan akademi La Masia, Jonathan Soriano dan Cristian Tello, berhasil menambah keunggulan Barca Legends masing-masing di menit ke-53 dan ke-67. Kedua gol ini tercipta melalui skema serangan serupa, diawali dengan umpan terobosan yang berhasil membelah pertahanan ganda DRX World Legends. Para pemain yang hadir di lapangan hijau GBK ini adalah wajah-wajah yang pernah menghiasi layar kaca dan menjadi berita utama di media olahraga selama periode 1990-an hingga awal 2000-an. Periode tersebut adalah puncak karier mereka, di mana banyak di antara mereka meraih berbagai prestasi individu dan kolektif yang membanggakan. Kehebatan mereka saat itu telah membekas kuat di ingatan para suporter sepak bola yang tumbuh bersama dan menjadikan mereka sebagai panutan. Generasi milenial, khususnya, banyak yang terinspirasi oleh para legenda ini, bahkan memupuk mimpi untuk dapat mengikuti jejak mereka di dunia sepak bola profesional.

Namun, tak semua orang memiliki takdir untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Menyadari keterbatasan yang ada, banyak dari penggemar memilih untuk mewujudkan mimpi lain, yaitu bertemu langsung dengan idola-idola mereka. Salah satu contoh nyata adalah Tak, seorang penggemar asal Thailand yang rela melakukan perjalanan dari Bangkok menuju Jakarta pada Kamis (16/4/2026) lalu. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan tanda tangan dan berfoto bersama para legenda sepak bola yang wajahnya kerap terpampang di materi promosi acara Clash of Legends. Begitu mengetahui bahwa Barca Legends dan sejumlah mantan pemain kelas dunia akan hadir di Jakarta, Tak bersama seorang temannya segera mengambil cuti kerja. Mereka berdua menyisihkan sebagian besar tabungan mereka untuk membeli tiket pesawat pulang-pergi Bangkok-Jakarta, akomodasi hotel di Jakarta, serta biaya untuk mengikuti sesi temu sapa (meet and greet) eksklusif dengan para legenda yang dijadwalkan pada Sabtu (18/4/2026) siang. Agenda temu sapa ini merupakan salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan dalam rangka Clash of Legends.

Tak dan rekannya telah tiba di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan sejak pukul 09.00 WIB untuk mengikuti sesi temu sapa tersebut, meskipun jadwal resminya baru dimulai pada pukul 11.10 WIB. Selain mereka berdua, ada tiga warga negara Thailand lainnya yang ikut mengantre dalam barisan temu sapa. Tak mengaku tidak mengenal ketiga orang tersebut sebelumnya; mereka baru bertemu di pesawat dalam penerbangan dari Bangkok ke Jakarta. 'Saya bukan penggemar berat Barcelona, saya datang murni untuk bertemu legenda sepak bola di sini. Mereka adalah idola saya sejak kecil, dan ini adalah kesempatan emas untuk bertemu mereka tanpa harus terbang ke Eropa,' ujar Tak dengan antusias. Menariknya, Tak mengenakan jersey tim nasional Indonesia dengan nama punggung 'Idzes', menunjukkan kecintaannya pada sepak bola secara umum. Ia telah mempersiapkan dua lembar kertas berukuran A4 yang telah ditempeli foto-foto para anggota Barca Legends dan DRX World Legends. Kluivert menjadi legenda pertama yang ia dekati untuk meminta tanda tangan dan berfoto bersama. Franck Ribéry menjadi pemain terakhir yang menerima lembaran kertas tanda tangan dari Tak. Secara total, terdapat 26 legenda sepak bola yang hadir di ruangan temu sapa tersebut. Jika ada legenda yang fotonya tidak ia siapkan, Tak tidak ragu meminta mereka untuk membubuhkan tanda tangan di area kosong pada kertasnya. Hal ini ia lakukan saat meminta tanda tangan anggota skuad Barca Legends seperti Cristian Tello, Andreu Fontàs, dan Martín Montoya. Tak juga tidak malu bertanya kepada para legenda yang namanya kurang ia kenal. 'Siapa dia, bro?' tanyanya dengan ekspresi bingung kepada salah satu rekannya yang berada di belakangnya, yang kemudian diteruskan kepada empat rekan senegaranya yang juga mengantre.

Penggemar lain, Yudi asal Jakarta, datang bersama istrinya. Mereka juga meluangkan waktu akhir pekan mereka untuk berburu tanda tangan legenda sepak bola dunia. Yudi mengenakan jersey Juventus, dan istrinya juga memakai kostum kandang 'Si Nyonya Besar'. Keduanya termasuk dalam daftar undangan agenda temu sapa itu. 'Kami ingin minta tanda tangan, juga foto dari Del Piero,' ujar Yudi, yang menunjukkan betapa merata antusiasme para penggemar terhadap berbagai legenda yang hadir, tidak terbatas pada satu klub saja.





