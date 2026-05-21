Millions of Hajj Pilgrims Commute to Masjidil Haram Ahead of 2026 Hajj Season

The article highlights the high number of pilgrims beginning their Hajj journey to Mecca, accompanied by the participation of thousands from various countries, in construction of Tawaf around Ka'ba, and currently being witnessed in overseeing and managing the management of Haji dams in various stages by the Ministry of Haj and Umrah. Furthermore, the article discusses the annual Hajj religious ritual, which has been practiced since 14 centuries and receives a vast number of Muslim pilgrims every year visiting the holy city of Mecca.

Jutaan jamaah haji mulai memadati Masjidil Haram di Mekah menjelang puncak ibadah haji 2026. Pada Selasa (19/5/2026) para jamaah terlihat melakukan Tawaf mengelilingi Ka'ba h seiring terus berdatangannya jamaah dari berbagai negara.

Suasana khusyuk menyelimuti area Masjidil Haram ketika para jamaah melaksanakan rangkaian ibadah sambil menanti dimulainya prosesi utama haji tahunan yang menjadi salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat pendampingan pengelolaan dam jelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Hingga kini, 100.268 jemaah telah diselesaikan dam melalui berbagai skema resmi, sementara pemerintah mengimbau jemaah berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam di luar jalur resmi.

Ibadah haji merupakan ziarah tahunan umat Muslim ke Mekah untuk menjalankan ritual yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para pengikutnya sekitar 14 abad lalu. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari berbagai negara berkumpul di kota suci tersebut. Arab Saudi menerapkan sistem kuota haji yang disepakati negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sejak 1987. Aturan itu membatasi jumlah jamaah dari setiap negara hingga 0,1 persen dari total populasi masing-masing negara.

Puncak ibadah haji tahun ini diperkirakan bertepatan dengan perayaan Idul Adha yang jatuh pada pertengahan pekan depan, salah satu hari raya terbesar dalam kalender Islam





