MilkLife Strikers Raih Tiket Final Singa Cup 2026 Setelah Menang Telak

MilkLife Strikers lolos final Singa Cup 2026 setelah mengalahkan Rato Bangala 13-0. Tim putri Indonesia akan bertemu Selangor FC Academy A pada 3 November 2026 di The Rainforest Hub, Singapura.

Tim sepak bola putri Indonesia, MilkLife Strikers, telah mengamankan tempat di babak final turnamen Singa Cup 2026 di Singapura. Kemenangan telak dengan skor 13-0 atas wakil Nepal, Rato Bangala, menjadi kunci utama perjalanan tim menuju partai puncak. Hasil ini memastikan MilkLife Strikers muncul sebagai pemuncak klasemen di Grup A pada pertandingan yang berlangsung di The Rainforest Hub pada 2 November 2026.

Mekanisme Lolos Final Grup A

Proses lolos ke final ini didorong oleh performa dominant yang ditampilkan oleh skuad bimbingan Jacksen F. Tiago selama putaran grup. MilkLife Strikers menjalani dua laga dalam satu hari untuk memastikan posisi teratas. Kemenangan besar ini menjadi faktor penentu yang mengalahkan selisih gol lawan lain, menjadikan tim Indonesia sebagai juara grup yang berhak berebut gelar tertinggi dalam turnamen bergengsi ini.

Analisis Performa Gol Tim Putri

Kecerdikan taktis dan eksekusi tajam menjadi pembeda utama dalam pertandingan melawan Rato Bangala. Locita Waranggani membuka keunggulan Indonesia melalui tembakan jarak jauh pada menit ketujuh. Keyla A. P. Natawijaya kemudian menggandakan keunggulan tim pada menit ke-11. Tak lama berselang, pada menit ke-13, Nadia S. Azzahra juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Poin tambahan diperoleh dari kesalahan pemain Nepal yang mencetak gol bunuh diri di babak pertama.

Peran Kritis Ferisa Dewi Widodo

Dominasi MilkLife Strikers semakin nyata setelah masuk ke babak kedua dengan momentum positif. Ferisa Dewi Widodo menjadi sorotan utama dengan mencetak hattrick di menit ke-25, 27, dan 37. Kontribusi ini menjadi pemicu ledakan gol yang tak terbendung. Angelina P. S. Mongan dan Adelice Maureen juga turut menyumbangkan gol. Adiba menambah angka di papan skor hingga berakhir dengan skor telak 13-0.

Tantangan Balik Lawan Selangor FC

Jalan menuju piala tidak semulus babak grup karena MilkLife Strikers pernah kalah tipis 0-1 dari Selangor FC Academy A pada laga pertama. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tim Malaysia dari akademi profesional ini memiliki kualitas taktis yang cukup ketat. Kemenangan 13-0 menjadi pemupukan mental yang kuat bagi para pemain Indonesia untuk menghadapi tantangan serupa di babak final nanti.

Prospek dan Jadwal Final

Pertandingan final akan kembali mempertemukan MilkLife Strikers dengan Selangor FC Academy A pada Selasa, 3 November 2026. Lokasi pertandingan akan tetap berlangsung di The Rainforest Hub, Singapura. Tekanan mental dan fisik akan menjadi tantangan tersendiri mengingat para pemain menjalani dua pertandingan dalam satu hari sebelumnya. Kepercayaan diri dan motivasi menjadi bekal utama yang disebutkan oleh Ferisa Dewi Widodo.