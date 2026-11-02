MilkLife Strikers Raih Juara Grup Singa Cup 2026, Bakal Lawan Selangor FC Academy A di Final

MilkLife Strikers mengamankan posisi puncak Grup A Singa Cup 2026 setelah phase grup berakhir. Tim ini akan menghadapi Selangor FC Academy A di partai penentuan gelar juara besok.

MilkLife Strikers memastikan diri melaju ke babak final Singa Cup 2026 setelah mengakhiri fase grup di posisi puncak klasemen Grup A pada Senin (2/11). Pertandingan berlangsung di The Rainforest Hub, Singapura, di bawah asuhan pelatih Jacksen F. Tiago. Tim yang diwakili oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife ini berhasil mengumpulkan enam poin dengan selisih gol plus dua belas dari tujuh.

Strategi Kemenangan Grup A Singa Cup

Dalam agenda hari kedua, MilkLife Strikers menjalani dua laga penting untuk mengamankan tiket final. Mereka memulai dengan kemenangan telak atas wakil Nepal, Rato Bangala, dengan skor 13-0. Meskipun akhirnya kalah tipis 0-1 dari lawan langsung perebutan gelar, yaitu Selangor FC Academy A, kemenangan besar di laga pertama tersebut memberikan keunggulan poin yang signifikan.

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Kemenangan 13-0 atas Rato Bangala dibuka oleh Locita Waranggani melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-7. Empat menit kemudian, Keyla A. P. Natawijaya menggandakan keunggulan timnya. Nadia S. Azzahra menyumbangkan gol ketiga pada menit ke-13, dilanjutkan gol keempat yang tercatat sebagai bunuh diri lawan pada menit ke-14. Adiba S. Primayuga menambahkan gol kelima melalui eksekusi penalti pada menit ke-17.

Babak kedua dimainkan dengan dominasi penuh oleh MilkLife Strikers. Ferisa Dewi Widodo tampil menonjol dengan mencetak hat-trick pada menit ke-25, 27, dan 37. Angelina P. S. Mongan juga贡献 dua gol pada menit ke-31 dan 35, sementara Adelice Maureen menyuntikkan gol pada menit ke-35. Adiba S. Primayuga melengkapi skor akhir dengan gol keduanya pada menit ke-39.

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Pertandingan Final Singa Cup 2026 Dijadwalkan

Setelah laga pertama, MilkLife Strikers dijadwalkan bertemu Selangor FC Academy A. Namun, hujan deras di The Rainforest Hub menyebabkan penundaan sementara. Setelah cuaca membaik, pertandingan dilanjutkan dan berakhir dengan kemenangan tipis Selangor FC Academy A dengan skor 1-0. Meskipun kalah, MilkLife Strikers tetap aman di puncak klasemen karena unggul dalam selisih gol dan poin dibandingkan tim lain.

Posisi klasemen akhir Grup A menempatkan MilkLife Strikers di urutan pertama dengan enam poin dan selisih gol plus dua belas. Di posisi kedua, Selangor FC Academy A mengumpulkan poin yang sama namun memiliki selisih gol plus sembilan. Lion City Sailors yang juga memiliki poin enam berada di urutan ketiga dengan selisih gol plus delapan.

Sebagai akibat dari klasemen ini, MilkLife Strikers dan Selangor FC Academy A dipastikan akan bertemu kembali di laga final Singa Cup 2026 yang dijadwalkan pada Selasa (3/11). Lion City Sailors akan menghadapi Rato Bangala dalam pertandingan perebutan tempat ketiga untuk memastikan posisi di podium.

Apresiasi Pelatih dan Motivasi Pemain

Asisten Pelatih MilkLife Strikers, Sasi Kirana, memberikan apresiasi tinggi atas semangat para pemain sepanjang dua pertandingan. Ia menilai pemain berhasil memaksimalkan peluang di laga pertama meskipun menghadapi tim dengan level slightly di bawah mereka. Dalam laga kedua, meskipun kalah, Sasi Kirana menghargai keteguhan pemain untuk terus bertukar serangan dengan lawan.

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Sasi Kirana menekankan bahwa evaluasi dilakukan untuk pertandingan final, khususnya mengenai ketenangan pemain saat tertinggal. Ia percaya para pemain akan tampil penuh motivasi di laga penentuan. Fokus akan diarahkan pada strategi psikologis dan teknis untuk menghadapi Selangor FC Academy A yang merupakan wakil kuat dari Malaysia.

Peran Penting Bakti Olahraga Djarum Foundation

Ferisa Dewi Widodo, salah satu pemain kunci yang mencetak hat-trick, mengungkapkan rasa syukurn atas pencapaian tersebut. Ia menyebutkan bahwa kepercayaan diri adalah faktor kunci yang terus dibangun selama turnamen. Putri asal Jawa Barat ini berkomitmen untuk terus berjuang demi meraih gelar juara Singa Cup 2026 bersama rekan-rekannya.

Turnamen Singa Cup adalah kompetisi sepak bola usia muda rutin yang digelar di Singapura sejak 2011. Pada edisi 2026, partisipasi sangat masif dengan melibatkan 136 tim dari 13 negara. Keberhasilan MilkLife Strikers di kategori Girls U12 ini menjadi bukti nyata peran strategis Bakti Olahraga Djarum Foundation dalam pengembangan sepak bola anak perempuan di Indonesia.