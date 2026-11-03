MilkLife Strikers Raih Juara Grup A Singa Cup 2026 Siap Hadapi Selangor FC Academy A

MilkLife Strikers memastikan kemenangan grup A Singa Cup 2026 dengan rekor unik. Tim ini siap menghadapi Selangor FC Academy A di laga penentu juara.

Klub sepak bola MilkLife Strikers telah resmi mengamankan posisi terdepan di klasemen Grup A pada ajang kompetisi Singa Cup 2026. Kemenangan ini dicapai melalui rangkaian performa yang gemilang selama hari kedua pertandingan yang diselenggarakan pada Senin, 2 November, di fasilitas The Rainforest Hub, Singapura. Posisi puncak di grup tersebut membuka jalur langsung bagi tim untuk melaju ke babak final turnamen bergengsi tersebut.

Rincian Skor dan Rekor Gol MilkLife Strikers

Tim yang dilatih oleh Jacksen F. Tiago menjalani dua pertandingan beruntun pada hari itu, dimulai dari laga menghadapi wakil Nepal, Rato Bangala. Dalam pertandingan pertama, MilkLife Strikers mencetak kemenangan telak dengan skor besar 13-0. Pencapaian ini menjadi fondasi kuat bagi akumulasi poin yang mereka miliki hingga berakhirnya fase grup. Skor tersebut menunjukkan dominasi total dalam serangan dan pertahanan sepanjang sembilan puluh menit permainan.

Also read Hajar Lion City Sailors 6-1, MilkLife Strikers Awali Singa Cup 2026 dengan Kemenangan Meyakinkan

Pertandingan melawan Rato Bangala diawali dengan pembukaan catatan gol yang cepat dari Locita Waranggani. Ia berhasil menjebol gawang lawan melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-7. Empat menit kemudian, Keyla A. P. Natawijaya menggandakan keunggulan tim dengan tembakan yang sangat terukur pada menit ke-11. Ketajaman serangan terus berlanjut dengan gol dari Nadia S. Azzahra yang dicetak pada menit ke-13.

Dominasi MilkLife Strikers semakin jelas satu menit kemudian ketika Nadia S. Azzahra kembali mencetak gol, meskipun bola yang masuk ke gawang tersebut secara teknis tercatat sebagai gol bunuh diri setelah membentur pemain lawan. Sebelum babak pertama berakhir, Adiba S. Primayuga membawa keunggulan menjadi 5-0 melalui eksekusi penalti yang berhasil dieksekusi pada menit ke-17. Skor ganda nol ini menjadi momentum positif awal tim.

Advertisement

Pertunjukan Individual dan Perubahan Cuaca

Memasuki babak kedua, MilkLife Strikers menunjukkan keluwesan permainan yang lebih tinggi. Ferisa Dewi Widodo tampil sebagai pemain menonjol dengan meraih hat-trick. Ia mencetak tiga gol beruntun pada menit ke-25, ke-27, dan ke-37. Kontribusi individu lainnya datang dari Angelina P. S. Mongan yang menambahkan dua gol pada menit ke-31 dan Adelice Maureen yang mencetak gol pada menit ke-35. Adiba S. Primayuga pun melengkapi hasil akhir melalui gol keduanya pada menit ke-39.

Pada laga kedua hari yang sama, MilkLife Strikers bertanding melawan Selangor FC Academy A. Pertandingan ini sempat mengalami penundaan akibat hujan deras yang mengguyur area The Rainforest Hub tepat sebelum jadwal dimulai. Namun, setelah cuaca membaik, pertandingan berjalan sesuai rencana dengan Selangor FC Academy A keluar sebagai pemenang atas skor tipis 1-0. Kekalahan ini tidak menghalangi MilkLife Strikers untuk tetap unggul di klasemen.

Klasemen Akhir dan Prospek Final vs Selangor FC Academy A

Kini MilkLife Strikers mengakhiri fase grup dengan posisi pertama berkat koleksi enam poin dan selisih gol yang sangat fantastis yakni +17. Angka selisih gol tersebut menunjukkan konsistensi tim dalam mencetak gol dan menahan lawan. Sebagai pembanding, Selangor FC Academy A menempati posisi kedua dengan selisih gol +9. Mereka unggul satu gol dari Lion City Sailors yang memiliki selisih gol +8.

Lion City Sailors juga mencatatkan kemenangan besar dalam laga mereka pada hari yang sama dengan mengalahkan Rato Bangala sebesar 12-0. Hasil ini memastikan posisi kompetitif mereka di klasemen, namun tetap di bawah MilkLife Strikers dan Selangor FC Academy A. Ketiga tim ini memiliki catatan poin dan selisih gol yang menunjukkan ketegangan tingkat tinggi di puncak klasemen.

Advertisement

Target Kemenangan di Final Singa Cup 2026

Langkah MilkLife Strikers kini tertuju pada pertandingan final yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 November. Lawan di laga penentu ini adalah wakil dari Malaysia, Selangor FC Academy A. Tim asuhan Jacksen F. Tiago harus tampil konsisten untuk mempertahankan momentum kemenangan yang telah mereka bangun selama babak grup. Mereka akan menghadapi tim yang sama yang mengalahkan mereka 1-0, sehingga motivasi untuk balas dendam sangat tinggi.

Persiapan mental dan taktis akan menjadi kunci bagi MilkLife Strikers dalam menghadapi tim yang memiliki rekam jejak pertahanan solid. Hasil akhir babak grup telah menetapkan MilkLife Strikers sebagai favorit karena stabilitas performa dan selisih gol yang melonjak tinggi. Final pada 3 November akan menjadi uji terakhir bagi kredibilitas tim dalam skala internasional.