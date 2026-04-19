Militer Israel Tetapkan 'Garis Kuning' Baru di Lebanon Selatan, Timbul Kekhawatiran Baru

Militer Israel mengklaim telah menetapkan 'Garis Kuning' baru di Lebanon selatan, sebuah zona penyangga yang diklaim sebagai respons terhadap ancaman teroris. Penetapan ini menuai kekhawatiran akan peningkatan eskalasi konflik dan dampak terhadap warga sipil, sementara Lebanon berupaya menjaga kedaulatannya. Gencatan senjata yang masih rapuh juga menjadi perhatian internasional.

Militer Israel kembali melancarkan serangan di wilayah Lebanon , kali ini dengan dalih menargetkan infrastruktur yang diklaim milik Hizbullah . Meskipun demikian, intensitas serangan tersebut dilaporkan berdampak signifikan pada pemukiman penduduk sipil, menimbulkan kekhawatiran baru akan eskalasi konflik.

Dalam sebuah foto yang beredar, terlihat sebuah ekskavator sedang membersihkan puing-puing dari sebuah bangunan di lingkungan Jnah, Beirut, Lebanon, pada Senin, 6 April 2026, pasca serangan Israel yang terjadi sehari sebelumnya. Kejadian ini kembali menyoroti kerapuhan situasi keamanan di kawasan tersebut dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tujuan dan dampak tindakan militer Israel. Untuk pertama kalinya, militer Israel secara terbuka menyebutkan penetapan sebuah zona yang mereka namakan 'Garis Kuning' di Lebanon selatan. Pernyataan resmi dari militer Israel menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 24 jam terakhir, pasukan mereka yang beroperasi di zona yang mereka sebut 'Garis Kuning' di selatan Sungai Litani telah berhasil mengidentifikasi 'sebuah sel teroris yang melanggar kesepahaman gencatan senjata dan mendekati pasukan dari utara Garis Kuning dengan cara yang menimbulkan ancaman langsung.' Penetapan 'Garis Kuning' ini digambarkan sebagai zona penyangga yang ditetapkan oleh Israel sendiri, sebuah pengaturan yang dianggap menyerupai strategi yang telah diterapkan di Gaza menyusul perang yang dimulai pada Oktober 2023. Militer Israel menegaskan bahwa angkatan udara dan pasukan daratnya telah melakukan serangan terhadap para tersangka tersebut, dengan dukungan tembakan artileri, dan mengklaim bahwa tindakan mereka tidak dibatasi oleh gencatan senjata yang berlaku. Lebih lanjut, mereka merinci bahwa individu bersenjata teridentifikasi mendekati pasukan Israel di selatan 'Garis Kuning' pada hari Jumat, dan pasukan kemudian melepaskan tembakan untuk menghilangkan ancaman tersebut. Konsep 'Garis Kuning' ini memang bukanlah hal baru dalam konteks konflik Israel-Palestina, di mana di Gaza, garis demarkasi militer ini telah ditetapkan oleh Israel sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada Oktober 2025. Garis ini secara fisik ditandai dengan blok beton dan tiang kuning setinggi sekitar 3,5 meter yang dipasang setiap 200 meter, berfungsi sebagai penanda visual zona pembatas. Situasi di lapangan semakin kompleks dengan pernyataan dari Presiden Lebanon, Joseph Aoun, pada hari Jumat lalu. Beliau menyatakan kesiapannya untuk mengambil semua langkah yang diperlukan demi memastikan penarikan pasukan Israel dan menyelamatkan negaranya dari ancaman yang berkelanjutan. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada hari yang sama, menyampaikan rencana Israel untuk mempertahankan kendali atas semua wilayah di Lebanon selatan yang berhasil mereka duduki dalam operasi militer terbaru. Di tengah ketegangan yang meningkat, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga turut angkat bicara. Beliau mengklaim bahwa Amerika Serikat secara aktif berupaya mencegah Israel melakukan serangan tambahan terhadap Lebanon, seiring dengan mulai berlakunya gencatan senjata yang masih berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Pengumuman gencatan senjata selama 10 hari di Lebanon, yang dimulai pada tengah malam waktu setempat di Tel Aviv dan Beirut, telah disampaikan oleh Trump pada hari Kamis. Namun, dampak dari konflik yang telah berlangsung cukup lama ini tercatat sangat memilukan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Jumat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon sejak tanggal 2 Maret telah mencapai angka yang mengerikan, yaitu 2.294 orang, dengan 7.544 lainnya dilaporkan terluka. Angka-angka ini menunjukkan skala kehancuran dan penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, serta menyoroti urgensi untuk menemukan solusi damai yang berkelanjutan dan menjaga kedaulatan negara-negara yang terdampak. Penetapan 'Garis Kuning' baru oleh Israel ini berpotensi menambah kerumitan dalam upaya deeskalasi dan pemulihan stabilitas di kawasan tersebut, serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai masa depan keamanan Lebanon dan dampaknya terhadap stabilitas regional secara keseluruhan. Dunia internasional terus memantau perkembangan ini dengan kewaspadaan tinggi, berharap agar dialog dan diplomasi dapat mengemuka demi menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Hizbullah Lebanon Garis Kuning Konflik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer IsraelPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Iran Buka Suara soal Gencatan Senjata Israel-Lebanon 10 Hari, Ini Sikap dan TuntutannyaIran menyambut gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, sambil mendesak penarikan pasukan Israel dan pemulangan warga yang mengungsi.

Read more »

Serangan Roket Lebanon Lukai 7 Warga Israel di Karmiel dan NahariyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Jepang sambut gencatan senjata antara Israel, LebanonPemerintah Jepang menyambut baik kesepakatan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon, yang dimediasi oleh Amerika Serikat."Kami menyambut baik ...

Read more »

Trump minta Hizbullah patuhi gencatan senjata Lebanon-IsraelPresiden AS Donald Trump mengatakan dirinya berharap kelompok Hizbullah mematuhi gencatan senjata antara Lebanon dan Israel."Saya berharap Hizbullah ...

Read more »

Macron ingatkan aksi militer bisa rusak gencatan senjata di LebanonPresiden Prancis Emmanuel Macron, Jumat (17/4), mengingatkan aksi militer bisa merusak gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel di Lebanon. "Saya ...

Read more »