Militer Israel Selidiki Kasus Perusakan Patung Yesus di Lebanon Selatan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras aksi perusakan patung Yesus oleh seorang tentara IDF di Lebanon selatan dan berjanji akan memberikan hukuman disiplin yang tegas.

Sebuah insiden kontroversial yang melibatkan kerusakan ikon keagamaan di Lebanon selatan telah memicu kemarahan publik setelah foto seorang tentara Israel Defense Forces (IDF) yang sedang menggunakan palu godam untuk merusak patung Yesus beredar luas di berbagai platform media sosial. Keaslian foto tersebut telah dikonfirmasi secara resmi oleh militer Israel , yang kemudian memicu respons keras dari tingkat kepemimpinan tertinggi negara tersebut.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melalui akun media sosial X miliknya, menyampaikan kecaman keras atas tindakan tercela tersebut. Ia menegaskan bahwa perusakan simbol suci Katolik adalah perbuatan yang tidak dapat ditoleransi dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan serta kehormatan militer. Otoritas militer Israel telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan investigasi kriminal secara menyeluruh guna mengidentifikasi tentara yang terlibat dan akan menjatuhkan sanksi disipliner yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perilaku yang dianggap tidak mencerminkan standar moral pasukan IDF. Dalam pernyataan resminya, pihak militer Israel menyatakan bahwa perilaku oknum tentara tersebut sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh angkatan bersenjata Israel. Selain berkomitmen untuk memberikan hukuman, pihak militer juga sedang melakukan koordinasi intensif dengan para pemuka agama dan masyarakat setempat di Lebanon selatan untuk melakukan perbaikan serta mengembalikan patung Yesus tersebut ke tempat asalnya sebagai upaya rekonsiliasi dan permohonan maaf atas luka yang dirasakan oleh umat Kristen. Insiden ini terjadi di tengah situasi geopolitik yang sangat sensitif, mengingat Lebanon telah terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel sejak awal Maret lalu sebagai respons atas eskalasi regional yang melibatkan Hizbullah. Meskipun gencatan senjata telah resmi diberlakukan pada hari Jumat, kehadiran pasukan Israel di wilayah Lebanon selatan masih menjadi perhatian besar bagi komunitas internasional. Selain isu konflik, berbagai peristiwa krusial lainnya juga terjadi di belahan dunia lain, termasuk ancaman gempa susulan berkekuatan magnitudo 8,0 di Jepang pasca gempa besar yang melanda wilayah Utara, yang memaksa otoritas setempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi tiga meter dan menghentikan operasional transportasi publik seperti Shinkansen. Di sisi lain, wacana politik di Indonesia juga menghangat dengan perdebatan mengenai peran tokoh-tokoh nasional dalam sejarah kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta polemik hukum yang menjerat para kreator konten di media sosial. Perkembangan teknologi juga tak kalah menarik dengan bocoran spesifikasi perangkat terbaru Oppo Find X9 Ultra yang dijadwalkan meluncur bulan April mendatang. Semua peristiwa ini mencerminkan dinamika global dan domestik yang sangat kompleks, mulai dari isu kemanusiaan, keamanan regional, hingga perkembangan teknologi terkini yang terus bergulir di tengah sorotan publik dunia





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Lebanon Konflik Militer Ikon Keagamaan

United States Latest News, United States Headlines

