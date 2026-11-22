Ruben Amorim memuji ketegasan taktik AC Milan setelah kemenangan telak 5-1 atas Frosinone di San Siro, mengukuhkan posisi mereka di peringkat empat Serie A.

AC Milan mencatatkan kemenangan gemilang dengan skor telak 5-1 atas Frosinone di ajang Serie A Minggu ini. Pelatih mereka, Ruben Amorim, secara eksplisit memuji kedisiplinan taktik tinggi yang ditunjukkan seluruh skuad selama pertandingan berlangsung di kandang mereka sendiri, San Siro.

Mekanisme Taktik Memanfaatkan Celah Pertahanan

Keputusan Frosinone yang beralih menggunakan formasi 3-4-3 dengan strategi penyerang palsu justru menjadi kesalahan fatal yang dimanfaatkan maksimal oleh AC Milan. Pendekatan ini membuka ruang kosong yang sangat besar di lini belakang lawan, yang kemudian diburu habis-habisan oleh para pemain Milan melalui serangan balik yang cepat dan mematikan.

Also read Prediksi Liga Italia AC Milan vs Frosinone: Rossoneri Bidik 3 Poin

Gol pertama tercipta dari kesalahan bunuh diri pemain Frosinone, Gabriele Calvani. Gol tersebut menjadi momentum awal yang mengakhiri ketegangan sebelum AC Milan melancarkan serangan berkelanjutan. Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse, dan Christian Pulisic kemudian masing-masing menyumbangkan satu gol untuk menutup skor final 5-1 dengan sangat meyakinkan.

Keyakinan Amorim Terhadap Strategi Permainan

Ruben Amorim menegaskan bahwa kuncinya adalah kepercayaan penuh tim terhadap rencana strategi yang telah disusunnya. Dalam pernyataannya kepada DAZN Italia, Amorim menjelaskan bahwa ia memahami betul kebiasaan Frosinone yang selalu melakukan pressing penuh saat bertanding. Tim tamu ini datang dengan motivasi tinggi mengingat jumlah poin yang mereka kumpulkan sebelum laga ini dimulai.

Advertisement

Amorim menyadari bahwa Frosinone akan bermain sangat berani untuk mendapatkan hasil. Oleh karena itu, Milan mengandalkan kecepatan lini tengah dan sayangnya untuk menyerang balik. Nama-nama kunci yang disebutkan langsung oleh sang pelatih adalah Adrien Rabiot, Theo Hernandez (Moreira), Christian Pulisic, dan Goncalo Ramos sebagai motor penggerak serangan transisi ini.

Prestasi Individual Pulisic dan Posisi Liga

Christian Pulisic tampil menjadi variabel paling berbahaya bagi pertahanan Frosinone. Gerakannya yang konstan dan tidak menentu berhasil mengacaukan penjagaan satu lawan satu yang diterapkan lawan. Rotasi posisi yang dilakukan para pemain Milan menciptakan kebingungan dan ruang kosong yang dapat dieksekusi dengan efektif.

Hasil kemenangan ini merupakan titik balik penting bagi ambisi AC Milan untuk lolos ke Liga Champions. Kemenangan ini menjadikan mereka sebagai tim yang menang dalam lima dari enam laga terakhir di Serie A. Perolehan poin tersebut secara otomatis mengukuhkan posisi mereka di peringkat keempat klasemen sementara liga Italia.

Analisis Penggantian Pemain dan Kondisi Ramos

Momen kegembiraan malam itu sedikit diprihatinkan oleh kondisi fisik Goncalo Ramos. Pemain tersebut terpaksa diganti keluar karena mengalami masalah otot tak lama setelah berhasil mencetak gol pertamanya sejak pertengahan Oktober. Ini juga sekaligus menjadi gol pertamanya bersama tim untuk Ardon Jashari.

Advertisement

Warga Milan mungkin berharap Francesco Camarda, sang pemain muda sensasional, dapat masuk menggantikan. Namun, Amorim memilih Alphadjo Cisse dengan alasan strategi ruang. Sang pelatih menjelaskan bahwa ruang penting berada di belakang pertahanan lawan. Cisse dipilih karena keunggulannya dalam pergerakan ke ruang kosong tersebut, bukan semata-mata karena kemampuan mengontrol bola di kotak penalti.

Amorim menambahkan bahwa kehebatan Cisse terletak pada kemampuannya membuka ruang dengan gerakan lari dan umpanannya. Hal ini tidak lazim bagi pemain penyerang pada umumnya yang biasanya hanya fokus pada posisi di dalam area. Ketidaktahuan Amorim akan gol Ramos menegaskan bahwa tujuan utama saat itu adalah mengamankan skor 2-0 untuk mengendalikan jalannya pertandingan sepenuhnya.