Miliarder AS Tewas Diinjak Gajah Saat Berburu di Gabon

Seorang miliarder asal Amerika Serikat, Ernie Dosio, meninggal dunia setelah diserang sekelompok gajah saat berburu duiker punggung kuning di hutan hujan Lope-Okanda, Gabon. Insiden ini menyoroti risiko perburuan hewan liar dan pentingnya konservasi gajah hutan yang terancam punah.

Seorang miliarder asal Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai pemburu hewan besar, Ernie Dosio , dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami serangan dari sekelompok gajah di Gabon .

Kejadian tragis ini menimpa pria berusia 75 tahun, pemilik kebun anggur Pacific AgriLands Inc, saat ia tengah mengikuti ekspedisi perburuan duiker punggung kuning, sejenis kijang kecil, di kawasan hutan hujan Lope-Okanda pada hari Jumat, 17 April 2026. Dosio, yang berasal dari Lodi, California, dikenal sebagai seorang pemburu berpengalaman dengan koleksi trofi yang mengesankan, termasuk gajah dan singa dari berbagai belahan Afrika.

Menurut laporan dari Collect Africa, operator safari yang mengatur perjalanan tersebut, Dosio dan pemandunya secara tidak sengaja bertemu dengan lima ekor gajah betina yang sedang melindungi anak gajah mereka. Pertemuan yang tak terduga ini berujung pada serangan yang menyebabkan Dosio meninggal di tempat kejadian. Pemandu yang mendampingi Dosio juga mengalami luka parah dan saat ini sedang mendapatkan perawatan medis.

Seorang pensiunan pemburu yang mengenal baik sosok Dosio di Cape Town mengungkapkan bahwa pria tersebut memiliki kecintaan mendalam terhadap dunia perburuan sejak usia muda. Ia menekankan bahwa seluruh kegiatan perburuan yang dilakukan Dosio selalu dilakukan secara legal dan dengan izin resmi dari pemerintah setempat.

'Ernie telah berburu sejak dia mampu memegang senapan dan memiliki banyak trofi dari Afrika dan Amerika Serikat. Meskipun banyak orang tidak setuju dengan perburuan hewan besar, semua perburuan Ernie dilakukan dengan izin yang ketat, sah, dan terdaftar sebagai bagian dari upaya konservasi untuk mengendalikan populasi hewan,' jelas rekan Dosio tersebut. Sumber yang sama menjelaskan bahwa insiden ini merupakan murni kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kejutan.

Kawanan gajah tersebut merasa terganggu dengan kehadiran manusia di wilayah mereka, sehingga mereka bereaksi secara defensif untuk melindungi anak mereka.

'Gajah-gajah tersebut merasa terkejut dengan kehadiran Dosio dan pemandunya,' tambahnya, menjelaskan kronologi singkat pertemuan mematikan tersebut. Ernie Dosio merupakan pemilik Pacific AgriLands Inc, sebuah perusahaan agribisnis besar yang mengelola lahan kebun anggur seluas 4.856 hektar di Modesto, California. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu produsen anggur terkemuka di wilayah tersebut. Saat ini, pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gabon sedang berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk proses pemulangan jenazah Dosio ke kampung halamannya di California.

Kematian Dosio menambah daftar panjang insiden tragis yang melibatkan pemburu yang tewas akibat hewan buruannya sendiri. Tahun lalu, seorang pemburu asal Amerika Serikat juga meninggal dunia setelah diseruduk oleh seekor kerbau di Afrika Selatan. Industri perburuan trofi internasional merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, bernilai jutaan dolar, dan populer di kalangan warga kaya Amerika, meskipun terus menuai kontroversi terkait dengan isu etika dan konservasi.

Di sisi lain, Gabon merupakan rumah bagi populasi gajah hutan terbesar di dunia, dengan perkiraan sekitar 95.000 ekor. Spesies gajah hutan ini kini terancam punah, sehingga perlindungan terhadap habitat dan populasi mereka menjadi sangat penting. Insiden ini kembali menyoroti risiko yang melekat dalam kegiatan perburuan hewan liar dan pentingnya menjaga keseimbangan antara konservasi dan kegiatan manusia di lingkungan alam liar





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

