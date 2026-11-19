AC Milan memantau Bruno Fernandes sebagai solusi di lini tengah. Pemain Manchester United ini diproyeksikan menggantikan Luka Modric di bawah asuhan Ruben Amorim.

Ketidakpastian besar mengancam masa depan Bruno Fernandes di Manchester United. Sang kapten kini menjadi sorotan utama karena kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini. Di sisi lain, AC Milan secara aktif memantau situasi ini dengan penuh perhatian. Klub Italia tersebut melihat peluang nyata untuk merekrut pemain berdarah Portugal ini demi memperkuat skuad mereka.

Rasionalisasi Pindah Ke Italia

AC Milan menempatkan perekrutan pemain berpengalaman sebagai prioritas utama. Target mereka adalah sosok yang mampu memikul tanggung jawab besar dan menjadi pemimpin di ruang ganti. Fernandes dinilai sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan strategis tim tersebut. Mereka juga mencari pengganti Luka Modric di lini tengah, dan sang kapten United cocok untuk peran itu.

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Faktor Psikologis Dan Karier

Meski berusia tiga puluh dua tahun, Fernandes masih memiliki beberapa tahun karier profesional di depan mata. Ia memandang positif gagasan kembali ke lapangan Italia. Pengalaman masa lalunya membela Novara, Udinese, dan Sampdoria menjadi modal psikologis yang kuat. Selain itu, peluang kembali bekerja di bawah arahan Ruben Amorim juga menjadi pendorong utama. Keduanya merupakan rekan senegara yang sudah memiliki ikatan sebelumnya.

Hambatan Kontrak Dan Gaji

Manchester United memiliki opsi perpanjangan sepihak untuk satu musim tambahan. Namun, klub Inggris tersebut mungkin tidak mengaktifkannya demi memangkas tagihan gaji. Fernandes sebelumnya telah menolak dua tawaran perpanjangan kontrak dari United. Negosiasi kini terhenti total. Kontrak sang pemain juga memuat klausul pelepasan senilai enam puluh lima juta euro yang harus disiasati.

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Pengaruh Mauricio Pochettino

Nama pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino juga menjadi faktor krusial. Ia ditunjuk menangani United untuk memulai era baru. Peran yang diberikan Pochettino kepada Fernandes akan menentukan sikapnya. Hasil tim yang dicapai di bawah asuhan baru ini akan mempengaruhi keputusan sang kapten. Manajemen Milan terus memantau dinamika ini di Old Trafford.

Dampak Ekonomi Pemain

Di sisi lain, Milan juga memindai Scott McTominay. Pemain asal Skotlandia ini dikontrak Napoli hingga musim panas dua ribu dua puluh delapan. Mereka belum mencapai kesepakatan perpanjangan karena McTominay menginginkan gaji tujuh juta euro per tahun. Tawaran tersebut ditolak oleh manajemen Napoli. Situasi ini membuka peluang lain bagi klub Italia dalam bursa transfer mendatang.