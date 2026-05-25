Milan Kalah dari Cagliari, Manajemen Milan Ucapkan Musim Berhasil, Tetapi Tidak

Hasil kekalahan Milan dari Cagliari membuat musim ini menjadi kegagalan yang tidak bisa dibantah, kata manajemen Milan. Mereka menyebut target utama sejak awal musim adalah kembali ke Liga Champions dan membangun fondasi kuat untuk bersaing secara konsisten di papan atas Serie A.
Hasil itu menjadi pukulan telak bagi Milan. Mereka sebenarnya hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan finis di empat besar sekaligus mengamankan tiket Liga Champions musim depan.
Sebelum pekan terakhir dimulai, Milan unggul dua poin atas Como dan juga memiliki keunggulan head-to-head. Situasi tersebut membuat peluang Rossoneri lolos ke Liga Champions terlihat sangat besar. Namun semuanya berubah di San Siro. Milan sempat unggul lebih dulu, tetapi gagal mempertahankan keunggulan dan justru kalah dari Cagliari yang sudah tidak memiliki kepentingan apa pun di klasemen.
Protes Milanisti pada Giorgio Furlani di laga AC Milan vs Atalanta, Senin (11/5/2026). Dalam pernyataan resmi yang dirilis di situs klub, manajemen Milan menyebut musim ini sebagai ‘kegagalan yang tidak bisa dibantah’
