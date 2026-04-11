Milan Dipermalukan Udinese, Sementara Munchen dan Leipzig Raih Kemenangan

AC Milan mengalami kekalahan telak 3-0 dari Udinese, memperburuk posisi mereka di Serie A. Sementara itu, Bayern Munchen dan RB Leipzig meraih kemenangan di Bundesliga. Berita lainnya meliputi perkembangan di dunia sepak bola, penegakan hukum, dan ramalan zodiak.

Kekalahan telak yang dialami AC Milan dari Udinese dengan skor 3-0 semakin memperburuk situasi mereka di Serie A. Hasil ini bukan hanya menambah catatan buruk bagi Rossoneri, tetapi juga menegaskan Udinese sebagai 'pembunuh raksasa' musim ini, mengingat mereka sebelumnya juga berhasil menaklukkan Inter. Pertandingan yang berlangsung di kandang Udinese menjadi mimpi buruk bagi Milan.

Pelatih Massimiliano Allegri mencoba mengubah taktik dengan formasi 4-3-3, menempatkan Rafael Leao sebagai penyerang tengah dan didukung oleh Christian Pulisic serta Alexis Saelemaekers di sisi sayap. Namun, perubahan ini tidak membuahkan hasil. Milan kesulitan membongkar pertahanan solid Udinese. Beberapa peluang emas yang diciptakan Pulisic dan Leao gagal berbuah gol. Sebaliknya, Udinese yang tampil lebih efektif dalam serangan balik, berhasil mencuri gol. Nicolò Zaniolo menjadi penggerak serangan sebelum umpan silang Arthur Atta membentur Davide Bartesaghi dan mengecoh kiper Mike Maignan, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Udinese. Keterpurukan Milan semakin terasa di babak kedua. Meski berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang, termasuk tembakan dari Luka Modric yang masih bisa ditepis kiper Maduka Okoye, Milan tetap kesulitan. Udinese kembali memanfaatkan serangan balik dengan sangat baik. Arthur Atta mencetak gol kedua melalui tendangan rendah yang memastikan keunggulan 3-0. Penampilan Milan yang jauh dari harapan menuai kekecewaan dari para pendukung. Bahkan, Rafael Leao mendapat cemoohan saat ditarik keluar menjelang akhir laga. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 untuk kemenangan Udinese tidak berubah. Kemenangan ini semakin mengukuhkan reputasi Udinese sebagai tim yang kerap menyulitkan klub-klub besar, sementara Milan harus segera berbenah diri jika ingin memperbaiki posisi mereka di klasemen dan meraih hasil positif di sisa musim. Kekecewaan juga dirasakan oleh pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, setelah timnya kalah telak 0-3 dari Persija Jakarta dalam laga pekan ke-27 Super League. Selain itu, berita duka datang dari Kota Makassar, di mana seorang personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Abu Bakar Siddik (22), meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan ditabrak truk tronton. Di sisi lain, Bayern Munchen tampil luar biasa di Bundesliga dengan menghancurkan FC St. Pauli dengan skor telak 5-0. Kabar lain datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyita uang Rp335,4 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW). Ramalan zodiak 13 April 2026 juga memberikan kabar baik bagi beberapa zodiak, seperti Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces, yang diprediksi akan mengalami peningkatan keberuntungan finansial. Klaster Riset Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menyampaikan hasil eksaminasi mereka terkait Putusan Nomor 102 Pid.Sus-TPK/2025/PN. Jkt atas nama terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza. Dinonaktifkannya Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM), turut berdampak pada sorotan publik terhadap harta kekayaan Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung, Ida Hamidah. Media Korea juga menyoroti peluang Megawati Hangestri kembali ke Red Sparks usai tampil impresif di Proliga 2026 dan berstatus bebas transfer. Dalam dunia sepak bola, legenda hidup Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, yang kini menjadi pelatih Timnas Indonesia U-17, memasang target ambisius dalam ajang Piala. Grup besutan SM Entertainment, NCT WISH, kembali menggelar konser bertajuk NCT WISH 1ST CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH' in JAKARTA. Terakhir, RB Leipzig berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Borussia Monchengladbach pada pekan ke-29 Bundesliga di Red Bull Arena





