Mikroplastik Ditemukan di Buah dan Sayuran yang Dikonsumsi Masyarakat

Penelitian Environmental Research menunjukkan bahwa mikroplastik dapat masuk ke jaringan tanaman melalui tanah, air, maupun proses budidaya dan distribusi pangan. Buah dan sayuran dapat mengakumulasi mikroplastik melalui penyerapan dari air atau tanah yang terkontaminasi mikroplastik.

Mikroplastik telah menyebar luas dan tidak hanya ditemukan di laut, air minum, atau makanan olahan, tetapi juga pada buah dan sayuran yang sehari-hari dikonsumsi masyarakat.

Penelitian Environmental Research yang terbit pada Februari 2024 lalu menunjukkan bahwa partikel plastik berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk ke jaringan tanaman melalui tanah, air, maupun proses budidaya dan distribusi pangan. Berdasarkan Environmental Research, para peneliti mengamati lebih dari 12 protein yang umum dikonsumsi, termasuk daging sapi, udang yang dilapisi tepung roti dan jenis udang lainnya, dada ayam dan nugget, daging babi, makanan laut, tahu.

Selain itu, peneliti juga mengamati beberapa alternatif daging nabati, seperti nugget, remah-remah nabati yang mirip dengan daging sapi giling, dan stik ikan nabati. Dari situ, para peneliti menemukan hampir 90% protein yang diteliti mengandung mikroplastik. Studi yang diterbitkan pada Agustus 2020 yang dipublikasikan di Environmental Science menemukan terdapat sekitar 52.050 hingga 233.000 partikel plastik berukuran di bawah 10 mikrometer dalam berbagai jenis buah dan sayur.

Selanjutnya, ditemukan fakta Apel dan wortel merupakan buah dan sayur yang paling terkontaminasi, dengan lebih dari 100.000 mikroplastik per gram. Partikel terkecil mikroplastik ditemukan di wortel, sementara potongan plastik terbesar ditemukan di selada. Studi lain yang dilakukan peneliti dari Universitas Catania, Italia, juga menemukan partikel plastik kecil dalam buah dan sayuran seperti wortel, selada, apel, dan pir.

Apel memiliki salah satu jumlah mikroplastik tertinggi dalam buah, dengan rata-rata 195.500 partikel plastik per gram, sementara pir rata-rata mengandung sekitar 189.500 partikel plastik per gram. Brokoli dan wortel terbukti menjadi sayuran yang paling terkontaminasi dengan rata-rata lebih dari 100.000 partikel plastik per gram. Dua studi yang diterbitkan sebelumnya menemukan bahwa mikroplastik menembus akar tanaman selada dan gandum, dan nanoplastik diserap oleh akar tanaman. Buah dan sayuran dapat mengakumulasi mikroplastik melalui penyerapan dari air atau tanah yang terkontaminasi mikroplastik.

Saat kita menggigit apel, kemungkinan besar kita juga mengonsumsi mikroplastik, jelas Sion Chan, juru kampanye Greenpeace Asia Timur yang berkantor Hong Kong





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Mikroplastik Buah Sayuran Kesehatan Lingkungan

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