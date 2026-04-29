Mikro Trans Depok D10A Berhenti Beroperasi: Dampak dan Solusi yang Ditawarkan Pemerintah Kota

Angkutan kota AC Mikro Trans Depok D10A akan menghentikan operasinya pada 2 Mei 2026. Pemerintah Kota Depok berupaya mencari solusi dengan mengambil alih rute dan meningkatkan armada Biskita.

Warga Kota Depok akan segera kehilangan salah satu pilihan transportasi publik mereka, yaitu angkutan kota berpendingin udara (AC) Mikro Trans Depok D10A. Angkutan yang melayani rute Terminal Depok Baru – Terminal Jatijajar ini dijadwalkan untuk menghentikan operasinya mulai Sabtu, 2 Mei 2026.

Pengumuman ini disampaikan melalui akun media sosial @comuteranakbangsa, yang merupakan operator angkot tersebut, dengan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan yang telah diberikan selama masa operasional. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Depok yang mengandalkan angkutan ini sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Hilangnya layanan ini berpotensi memperburuk masalah kemacetan dan aksesibilitas transportasi di kota tersebut, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Merespon kabar ini, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan bahwa pemerintah kota sedang aktif mencari solusi untuk mengatasi dampak dari penghentian operasional Mikro Trans Depok D10A. Beliau menjelaskan bahwa angkutan kota ini selama ini dioperasikan oleh pihak ketiga, bukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, dukungan finansial atau operasional dari pemerintah terhadap angkutan ini sangat terbatas. Supian menegaskan bahwa pemerintah kota akan mengambil alih rute yang ditinggalkan oleh Mikro Trans Depok D10A dan berencana untuk meningkatkan armada Biskita serta memperluas jaringannya.

Namun, beliau juga menekankan bahwa peningkatan layanan Biskita ini akan memerlukan biaya yang tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Artinya, masyarakat akan dikenakan tarif untuk menggunakan layanan Biskita, sehingga pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk menutupi biaya operasional. Supian menambahkan bahwa angkot AC yang akan berhenti beroperasi ini nantinya akan diintegrasikan sebagai feeder atau pengumpan bagi layanan Biskita, dengan tujuan untuk menciptakan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan efisien.

Lebih lanjut, Supian menjelaskan bahwa penyebab utama penghentian operasional Mikro Trans Depok D10A merupakan masalah internal yang dihadapi oleh PT CAB, operator angkot tersebut, dan tidak terkait langsung dengan kebijakan pemerintah kota. Beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah belum memiliki keterlibatan langsung dalam operasional angkot ini karena dioperasikan oleh pihak ketiga. Angkot AC Mikro Trans Depok D10A pertama kali diluncurkan pada tahun 2024, di masa kepemimpinan Wali Kota Mohammad Idris.

Saat itu, angkutan ini diharapkan dapat menjadi solusi transportasi publik modern yang dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi mobilitas warga Depok. Angkot ini dilengkapi dengan sistem pembayaran tap-in menggunakan kartu uang elektronik dan melayani rute Terminal Depok – Siliwangi – KSU – Grand Depok City – Terminal Depok. Namun, kenyataannya, angkot ini belum mampu mencapai standar operasional yang diharapkan oleh PT CAB.

Deni Endarto, salah satu sopir Angkot D10A, mengungkapkan bahwa ia hanya mengikuti standar operasi perusahaan (SOP) yang ditetapkan oleh operator. Ia mengakui bahwa jumlah penumpang yang terangkut selama ini masih di bawah standar pencapaian yang ditetapkan oleh PT CAB. Deni juga menyatakan bahwa ia pasrah jika operator memutuskan untuk menghentikan operasional Mikro Trans Depok. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa ada sebagian masyarakat yang merasa kecewa dengan keputusan ini.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengkritik operator karena terlalu percaya diri dalam mengoperasikan Angkot AC tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti subsidi dan insentif. Djoko mengingatkan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 10 persen untuk memperbaiki sistem transportasi umum di Depok. Ia mencontohkan praktik yang diterapkan di Kabupaten Magelang, di mana 10 persen dari opsen PKB dialokasikan untuk memberikan insentif kepada angkutan umum pedesaan (angkudes).

Dengan adanya insentif, diharapkan operator dapat meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keberlanjutan operasional angkutan umum





