Mikel Arteta Yakin Arsenal Patut Dapatkan Penalti di Final Liga Champions vs PSG

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku telah menonton ulang seluruh jadwal penalti di Liga Champions dalam 72 jam terakhir. Arteta yakin Arsenal layak mendapatkan penalti pada menit ke-11 perpanjangan waktu laga final karena kontak Noni Madueke dengan Nuno Mendes. Namun mantan wasit Premier League Graham Scott menilai keputusan wasit Daniel Siebert tepat karena kontak fisik masih berada dalam ambang batas yang dapat diterima.

Sebelum final Liga Champions antara Arsenal melawan Paris Saint-Germain , pelatih Arsenal Mikel Arteta melakukan persiapan tidak hanya di bidang taktik dan teknis, tetapi juga dengan menganalisis again seluruh keputusan penalti yang diberikan sepanjang kompetisi.

Arteta menyatakan bahwa dalam waktu 72 jam terakhir, ia menghabiskan waktu untuk menonton ulang setiap insiden penalti untuk memahami pola serta standar yang diterapkan wasit. Dari observasi tersebut, Arteta yakin bahwa Arsenal seharusnya mendapat hukuman punkt repercussions pada menit ke-11 perpanjangan waktu pertama. Sepanjang permainan, Noni Madueke terlibat kontak fisik dengan bek PSG, Nuno Mendes, di dalam kotak penalti. Akan tetapi, wasit utama Daniel Siebert memutuskan untuk melanjutkan pertandingan dan tidak memberikan penalti.

Keputusan tersebut juga tidak diubah setelah ditinjau oleh VAR. Arteta mengungkapkan pendapatnya kepada Football London, "Saya menyaksikan semua penalti di kompetisi ini dalam waktu 72 jam terakhir untuk memahami mana yang menjadi penalti dan mana yang tidak. Dan itu (insiden kontak antara Madueke dengan Mendes) bisa dengan mudah menjadi penalti.

" Meskipun tersebut, analisis dari mantan wasit Premier League Graham Scott menunjukkan bahwa keputusan wasit utama cukup tepat. Scott menegaskan bahwa tidak semua kontak fisik di dalam kotak penalti secara otomatis berujung pada pemberian hukuman.

"Saat para pemain saling mengunci tangan, mereka berebut untuk mendapatkan ruang, tetapi kontak masih dalam ambang batas yang dapat diterima," tulis Scott dalam analisisnya di The Athletic. Di luar tersebut, Arteta juga mengakui bahwa Paris Saint-Germain merupakan salah satu tim terbaik di dunia saat ini. Namun, dia menekankan pentingnya Arsenal menunjukkan ambisi yang tinggi untuk mencapai level berikutnya.

"Kami harus membuat beberapa keputusan yang sangat penting jika kami ingin mencapai level berikutnya. Dan kami harus menunjukkan ambisi tersebut. Kami harus sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas," pungkas Arteta. Ingin Tahu, Siaran Langsung Final Liga Champions PSG vs Arsenal Malam Ini, Tayang di TV Mana?

