Mikel Arteta Pujian Declan Rice Setelah Masuk Skuad Timnas Inggris Thomas Tuchel

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan pujian tinggi terhadap Declan Rice yang lolos seleksi skuad Inggris. Rice menunjukkan pertumbuhan mentalitas luar biasa di bawah arahan Thomas Tuchel untuk kualifikasi Nations League.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, telah memberikan respons positif dan penuh penghargaan terkait pengumuman skuad terbaru timnas Inggris. Keputusan pelatih utama timnas Inggris, Thomas Tuchel, untuk memasukkan sejumlah pemain Arsenal ke dalam daftar kandidat menjadi sorotan utama di lingkungan klub London tersebut. Arteta menyoroti antusiasme besar yang ditunjukkan oleh para pemain muda serta pengalaman veteran dalam menghadapi tantangan internasional mendatang.

Proses Seleksi Skuad Thomas Tuchel

Pemilihan pemain oleh Thomas Tuchel tidak serta merta membatasi peran Declan Rice sebagai gelandang tengah biasa. Arteta menjelaskan bahwa fleksibilitas Rice merupakan aset strategis yang sangat dihargai dalam sistem permainan yang sedang dibangun. Kemampuan Rice untuk beradaptasi dalam berbagai skenario pertandingan menunjukkan kedalaman kualitas yang dimiliki oleh klub.

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Proses seleksi ini melibatkan evaluasi ketat terhadap performa para pemain selama musim berjalan. Tuchel harus membuat keputusan sulit terkait siapa saja yang berhak mengenakan jersey nasional Inggris. Arteta sepenuhnya menghormati otoritas Tuchel dalam menentukan finalisasi skuad yang akan mewakili negara tersebut.

Analisis Kinerja Mentalitas Declan Rice

Declan Rice tampil sebagai salah satu bintang terbesar Arsenal musim ini dengan statistik mencolok. Gelandang berusia 27 tahun ini telah mencatatkan lima assist di Liga Primer Inggris, angka tertinggi di seluruh kompetisi domestik negara tersebut. Selain itu, Rice juga贡献 satu gol penting di Liga Champions dalam 14 penampilannya total.

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Arteta menekankan perubahan mentalitas Rice yang membawa sang gelandang ke level permainan baru. Pemain asal Inggris tersebut menunjukkan hasrat besar untuk terus berkembang di setiap aspek permainan. Pelatih asal Spanyol tersebut mencatat bahwa Rice kini menghadirkan ancaman yang lebih bervariasi dan jauh lebih sulit ditebak oleh lawan.

Ketertiban dalam latihan memungkinkan Rice meningkatkan kualitas umpan dan pergerakan tanpa bola. Arteta menyatakan bahwa timnya banyak melatih hal-hal tersebut untuk memastikan Rice tetap berada di jalur perkembangan yang tepat. Rice mampu menciptakan peluang lewat umpan jauh, umpan silang dari kiri maupun kanan, dan posisi bola mati.

Dampak Absennya Noni Madueke dan Pemain Lain

Keputusan Thomas Tuchel untuk tidak memasukkan Noni Madueke ke dalam skuad terbaru menjadi berita yang mengejutkan bagi sebagian kalangan. Winger Chelsea tersebut sempat menunjukkan kualitas tinggi namun harus menerima kekecewaan atas ketidakhadirannya. Arteta menilai sikap profesional yang ditunjukkan Madueke pasca pengumuman ini sangat patut dicontoh.

Arteta mengutip pernyataan bahwa Madueke memilih untuk pergi ke luar negeri dan terus berlatih. Tindakan ini menunjukkan mentalitas pemain yang ingin menjadi lebih baik melalui kerja keras mandiri. Winger andalan itu diyakini akan mengubah kekecewaan menjadi motivasi kuat untuk memperbaiki performa di masa depan.

Situasi beban kerja Arsenal juga diperberat dengan absennya beberapa pemain kunci dalam jangka waktu lama. Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, dan Eberechi Eze menjadi lima pemain Arsenal yang akan bergabung dengan skuad Inggris. Hal ini menambah tanggung jawab besar bagi sisa pemain di lini pertahanan dan serangan klub London.

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Jadwal Pertandingan England dan Nations League

Timnas Inggris akan segera memulai kampanye penting dalam kompetisi sepak bola internasional. Mereka dijadwalkan menjamu Kroasia di Stadion Wembley pada Kamis, 12 November. Pertandingan ini menjadi ujian krusial untuk mengukur posisi tim dalam Grup C Nations League saat ini.

Setelah pertemuan dengan Kroasia, Inggris akan bertandang menghadapi Spanyol di Stadion Metropolitano. laga tersebut ditetapkan pada Minggu, 15 November. Hasil dari kedua pertandingan ini akan sangat menentukan nasib timnas Inggris di fase selanjutnya.

Sebagai tim yang berada di posisi kedua Grup C, Inggris memiliki peluang besar untuk memastikan tempat di perempat-final Nations League pada Maret mendatang. Syarat utamanya adalah tim tidak kalah dari Kroasia dalam laga kandang di Wembley. Sukses ini akan membuka jalan menuju babak gugur kompetisi bergengsi tersebut.

Skuad pilihan Tuchel akan resmi berkumpul di awal pekan depan untuk memulai persiapan intensif. Jobe dan Jude Bellingham bersiap menulis babak baru dalam sejarah kakak-beradik di sepakbola Inggris. Kehadiran mereka menambah kedalaman kedalaman lini tengah yang sudah diperkuat oleh nama-nama seperti Rice.