Mikel Arteta Pimpin Arsenal ke Kemenangan, Fokus ke Pertandingan Selasa

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memberikan instruksi kepada pemainnya saat pertandingan Liga Inggris melawan Fulham. Ia mengakui kerja keras tim sepanjang musim dan menekankan pentingnya koneksi dengan suporter. Kemenangan ini menjadi modal penting untuk pertandingan selanjutnya.

Manajer Arsenal , Mikel Arteta , tampil aktif dari pinggir lapangan saat pertandingan Liga Inggris antara Arsenal dan Fulham di Stadion Emirates, London, pada 2 Mei 2026.

Ia terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, sambil mengakui kerja keras tim sepanjang musim, termasuk saat mereka menghadapi keterbatasan skuad. Arsenal menunjukkan dominasi sejak awal pertandingan, dengan gol cepat yang membuat mereka menguasai permainan hingga jeda. Bukayo Saka, penyerang Arsenal, merayakan gol kedua timnya, menambah semangat para penggemar di stadion. Arteta menyadari pentingnya koneksi antara pemain dan suporter.

Menurutnya, suasana stadion yang memuaskan memberikan energi tambahan bagi para pemain.

'Ketika Anda merasakan koneksi dengan mereka (para penggemar), kami jauh lebih baik,' ujarnya. Ia juga menekankan bahwa performa tim harus konsisten hingga akhir musim. Kemenangan atas Fulham menjadi modal penting untuk menghadapi jadwal berikutnya.

'Gunakan momentum, energi, dan kepercayaan diri itu untuk hari Selasa,' kata Arteta. 'Kita pasti akan membutuhkannya. '

