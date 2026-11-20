Pemain DFB Mika Baur absen 10 pekan akibat cedera pergelangan kaki. Celtic Glasgow menghadapi FC St. Mirren tanpa dukungan bintang muda timnas Jerman.

Martin O'Neill, manajer Celtic Glasgow, mengonfirmasi bahwa gelandang muda Jerman Mika Baur akan absen selama sekitar sepuluh pekan akibat cedera pergelangan kaki yang serius. Kehilangan pemain berusia dua puluh dua tahun ini merupakan pukulan signifikan bagi skuad juara Skotlandia, terutama di tengah persiapan menghadapi laga krusial melawan FC St. Mirren pada hari Sabtu pukul 16.00. Keputusan ini mengubah dinamika skuad Celtic secara drastis karena Baur merupakan salah satu pilar utama dalam lini tengah tim selama musim berjalan.

Mekanisme Cedera dan Dampak pada Jadwal Celtic

Kedatangan Baur ke Celtic baru saja berlangsung singkat dan penuh harapan, namun cedera ini memaksa pemain keturunan Markus Baur, mantan juara dunia bola tangan, untuk menepi selama berbulan-bulan. Cedera tersebut terjadi pada pertandingan liga terakhir sebelum jeda internasional melawan FC Kilmarnock yang berakhir dengan skor 1-0, sebuah insiden yang pada saat itu tampak sepele namun ternyata berdampak lama. O'Neill menjelaskan bahwa kaki Baur saat ini memerlukan alat penyangga untuk pemulihan maksimal, sehingga ia tidak dapat membantu tim dalam jangka waktu yang cukup lama hingga awal musim depan.

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Kehadiran Baur sangat krusial bagi Celtic karena ia telah menjadi starter dalam sepuluh dari sebelas pertandingan liga yang telah dimainkan. Statistik menunjukkan kontribusi besar dari pemain muda ini, termasuk mencetak dua gol di kompetisi domestik dan dua gol lainnya di Liga Europa. Dengan absennya Baur, Celtic harus mencari solusi taktis lain untuk menggantikan peran sentralnya di lini tengah, mengingat performa stabil yang ditunjukkan pemain asal Jerman tersebut sepanjang musim ini.

Konfirmasi Pelatih dan Duka Timnas Jerman

Martin O'Neill tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap kondisi Baur, yang dianggapnya berada di puncak performa terbaiknya sebelum terluka. “Dia sedang dalam performa terbaik. Ini pukulan telak,” ujar O'Neill dengan nada miris, menekankan bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan Baur untuk sementara waktu. Kondisi ini juga menjadi berita buruk bagi Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) dan pelatih timnas Jürgen Klopp, yang kehilangan salah satu aset berharga di lini tengah.

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Sebelum cedera pergelangan kaki ini terjadi, Baur tercatat dalam sejarah sebagai pemain ke-1.000 timnas Jerman saat tampil dalam laga Nations League melawan Serbia dengan skor 2-0 pada bulan Oktober. Ia juga baru saja membatalkan keikutsertaannya dalam laga uji coba timnas U-21 melawan Belgia dan di Kroasia karena alasan kesehatan. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah fisik Baur sudah mulai muncul sebelum laga melawan Kilmarnock, namun mungkin tidak terdeteksi dengan serius saat itu hingga menjadi kendala signifikan bagi Celtic dan DFB.

Dampak Nyata pada Kontribusi Klub dan Kompetisi Eropa

Bagi Celtic Glasgow, kehilangan Baur berarti tantangan besar dalam menjaga konsistensi performa di kompetisi domestik dan kompetisi benua. Selama musim ini, Baur tampil sejak awal dalam keempat pertandingan Liga Europa, menunjukkan integritas dan kemampuan teknis yang sangat dibutuhkan tim. Dengan dua gol yang sudah dicetak di kompetisi Eropa, hilangnya kontribusi gol dan assist dari gelandang muda ini akan terasa berat, terutama jika Celtic ingin mempertahankan dominasi mereka di Skotlandia dan melaju lebih jauh di kompetisi Eropa.

Keputusan untuk memulihkan Baur secara perlahan selama sepuluh pekan menunjukkan prioritas Celtic pada kesehatan jangka panjang pemain mereka daripada memaksakan kembalinya terlalu cepat. Langkah ini memungkinkan tim untuk menyesuaikan strategi dengan pemain lain yang tersedia, meskipun hal ini tentu menguji kedalaman skuad Celtic. Para penggemar dan analis sepak bola akan memantau bagaimana Celtic mengelola lini tengah tanpa kehadiran bintang muda yang sangat menjanjikan ini di sisa musim berjalan.