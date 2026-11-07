Midea Electronics Indonesia Perkenalkan 16 Pendingin Komersial di Krista Interfood 2026

Midea Electronics Indonesia meluncurkan 16 perangkat pendingin komersial di pameran Krista Interfood 2026, menawarkan solusi penyimpanan bahan makanan untuk bisnis F&B skala kecil hingga besar.

Midea Electronics Indonesia memperkenalkan 16 perangkat pendingin komersial dalam pameran industri makanan dan minuman Krista Interfood 2026 yang diselenggarakan di NICE PIK 2, Tangerang. Acara internasional tersebut berlangsung pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 dan menjadi ajang strategis bagi pelaku usaha untuk mengenal berbagai kebutuhan penunjang operasional bisnis kuliner modern.

Mekanisme Solusi Pendinginan Komersial

Pilihan perangkat yang dipamerkan terbagi secara spesifik menjadi tiga kategori utama, yaitu chest freezer, vertical showcase, dan kitchen refrigerator. Setiap kategori dirancang dengan fungsi yang berbeda untuk memenuhi karakteristik penyimpanan bahan makanan yang beragam. Chest freezer difungsikan khusus untuk menyimpan daging, seafood, maupun berbagai produk makanan beku dengan menjaga suhu stabil dalam jangka panjang.

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Sementara itu, vertical showcase memungkinkan pelaku usaha menata produk makanan dan minuman sekaligus menampilkannya agar lebih mudah dilihat oleh pelanggan. Kategori ketiga, kitchen refrigerator, ditujukan untuk mendukung penyimpanan bahan makanan segar dalam aktivitas dapur komersial seperti restoran dan katering. Pemisahan kategori ini memastikan bahwa setiap jenis usaha dapat memilih alat yang paling sesuai dengan alur kerja operasional mereka.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Strategi Produk

Masagus Muhammad Mansyurdin, Head of B2B Midea Electronics Indonesia, menegaskan bahwa sistem penyimpanan dan pendinginan memiliki peran vital dalam menjaga kualitas produk serta menunjang kelancaran operasional bisnis makanan dan minuman. Ia menjelaskan bahwa melalui event Krista Interfood 2026, Midea ingin memperkenalkan berbagai solusi pendinginan dapur komersial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Strategi ini mencakup bisnis berskala kecil hingga bisnis dengan kebutuhan operasional yang lebih besar.

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Frieda Vinita, Product Manager Refrigerator Midea Electronics Indonesia, menambahkan bahwa pemilihan perangkat pendingin harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing jenis usaha. Kapasitas, suhu operasi, dan fungsi penggunaan menjadi beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan sebelum menentukan perangkat penyimpanan yang tepat. Ia menekankan bahwa setiap jenis usaha memiliki kebutuhan penyimpanan yang berbeda, baik dari sisi kapasitas maupun suhu, sehingga Midea menghadirkan berbagai pilihan produk untuk disesuaikan.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya bagi Pelaku Usaha

Pengelolaan dapur yang baik menjadi aspek yang tidak bisa dianggap sepele dalam industri kuliner karena melibatkan ketersediaan bahan baku dan pengaturan persediaan yang ketat. Perkembangan kebutuhan dapur komersial ini turut terlihat dalam partisipasi Midea di pameran yang berlangsung di Building A, Hall 3, Pre-Function Area, dengan posisi Booth AZ-402. Pengunjung dapat melihat langsung pilihan perangkat pendingin komersial yang ditampilkan selama pameran berlangsung pada pukul 10.00 hingga 19.00 WIB setiap harinya.

Melalui pameran tersebut, Midea Electronics Indonesia berharap dapat memperluas kolaborasi dengan pelaku industri makanan dan minuman di Indonesia. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkenalkan lini produk B2B yang selama ini mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Kesadaran akan pentingnya fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik bahan makanan terbukti menjadi faktor penentu kesuksesan operasional bisnis kuliner di berbagai segmen pasar.