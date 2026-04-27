Microsoft Luncurkan Program Pensiun Dini, Saham Turun 4% Usai Pemangkasan Staf Besar-besaran

Microsoft mengumumkan program pensiun dini bagi karyawan dengan masa kerja 70 tahun atau lebih, menyusul pemangkasan staf besar-besaran. Saham perusahaan turun 4% setelah pengumuman, sementara analis menilai perusahaan perlu mempercepat pembangunan pusat data untuk mendukung pertumbuhan AI.

Microsoft mengumumkan program pensiun dini satu kali bagi karyawan dengan masa kerja total 70 tahun atau lebih, yang akan tersedia bagi karyawan di level direktur senior dan di bawahnya.

Program ini akan diumumkan kepada karyawan yang memenuhi syarat pada 7 Mei 2026. Saham Microsoft turun hampir 4% pada hari pengumuman, menyusul pemangkasan staf besar-besaran selama setahun terakhir sebagai respons terhadap dampak AI pada tenaga kerja dan industri teknologi. Perusahaan seperti Meta, Amazon, dan Block juga telah melakukan PHK besar-besaran, masing-masing memangkas 10%, 30.000, dan 40% staf mereka. Microsoft telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur AI, dengan pengeluaran USD 37,5 miliar untuk pusat data dan infrastruktur pada kuartal terakhir 2025.

CEO Satya Nadella menyatakan tiga prioritas bisnis perusahaan adalah keamanan, kualitas, dan transformasi AI, yang telah mengubah struktur dan cara kerja perusahaan. Sebelumnya, Microsoft mengalami penurunan nilai pasar setelah sahamnya merosot 10% dalam satu hari perdagangan, memangkas kapitalisasi pasar hingga USD 357 miliar. Penurunan ini terjadi setelah laporan kinerja keuangan yang mengecewakan, dengan pertumbuhan Azure dan layanan cloud sebesar 39%, sedikit di bawah konsensus analis. Microsoft juga memproyeksikan pendapatan lebih rendah dari perkiraan untuk segmen More Personal Computing.

CFO Amy Hood menjelaskan bahwa kinerja cloud dapat lebih tinggi jika infrastruktur pusat data diprioritaskan untuk pelanggan. Analis seperti Ben Reitzes dari Melius Research dan Karl Keirstead dari UBS menilai Microsoft perlu mempercepat pembangunan pusat data dan meninjau strategi alokasi kapasitas AI untuk mendukung pertumbuhan Azure dan produk seperti Microsoft 365 Copilot





