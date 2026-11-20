Mantan pemain Real Madrid Michael Owen menilai Vinicius Junior masih memiliki peluang besar meraih Ballon d'Or 2027 despite kekeringan gol terakhirnya di Santiago Bernabeu.

Mantan bintang sepak bola internasional Inggris Michael Owen memberikan pernyataan tegas mengenai masa depan Vinicius Junior di Real Madrid. Menurut Owen, winger asal Brasil tersebut masih dikategorikan sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini. Ia juga menekankan bahwa Vinicius memiliki potensi realistis untuk bersaing dalam perebutan penghargaan Ballon d'Or tahun 2027. Pernyataan ini disampaikan oleh Owen kepada platform GOAL, menantang kritik yang selama ini mengiringi performa terkini sang bintang.

Kondisi Performa Vinicius Junior Musim Ini

Realitas di lapangan menunjukkan kontras tajam dengan pujian yang diberikan oleh Owen. Vinicius Junior baru berhasil mencetak satu gol saja dalam total 12 penampilan resmi untuk Real Madrid sepanjang musim ini. Pencapaian gol tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus, yang merupakan waktu tepat setelah ia menandatangani kontrak baru dengan nilai finansial yang sangat besar. Sejak momen penandatanganan kontrak itu, kontribusi gol dari winger cepat asal Amerika Selatan tersebut mengalami penurunan signifikan hingga mengering.

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Kekeringan gol ini bukan tanpa sebab. Sejumlah besar pertahanan tim lawan di La Liga dan kompetisi Eropa telah berhasil menemukan strategi efektif untuk meredam ancaman berbahaya dari Vinicius Junior pada musim kompetisi 2026/27. Meskipun tampilannya di level klub mengalami kemunduran, pemain berusia 26 tahun ini menunjukkan kilatan brilliance yang luar biasa di tingkat internasional. Pada jeda pertandingan nasional bulan November, Vinicius mencetak lima gol dalam dua penampilan bersama timnas Brasil. Ia berhasil menorehkan dua gol melawan Jepang dan melengkapi performansnya dengan hat-trick spektakuler saat menghadapi Singapura.

Analisis Taktik Jose Mourinho dan Dampaknya

Real Madrid kini berharap kemampuan tajam Vinicius dapat kembali pulih dengan cepat. Klub ibukota Spanyol tersebut telah menyaksikan bintang berkostum nomor punggung 7 ini menjadi juara Liga Champions dan kandidat kuat Bola Emas pada tahun-tahun sebelumnya. Ketajaman di sepertiga akhir lapangan adalah kunci keberhasilan mereka, dan kehadiran sosok andalannya sangat krusial untuk mempertahankan standar juara. Kevin Owen meyakini bahwa Vinicius mampu kembali bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi tersebut dalam kurun waktu 12 bulan ke depan.

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Pertanyaan besar muncul terkait bagaimana pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, akan menangani situasi ini. Mourinho dikenal sebagai sosok yang sangat menuntut standar performa tinggi dari para pemainnya. Jika penampilannya di kompetisi domestik dan kontinental tidak membaik dalam waktu dekat, ada risiko nyata bahwa Vinicius akan didudukan di bangku cadangan. Jose Mourinho dikenal memiliki karakter keras dan tidak ragu untuk mengambil keputusan tegas demi kebaikan tim, meskipun hal itu bisa memicu gesekan dengan pemain bintang.

Perspektif Michael Owen tentang Ballon d'Or 2027

Michael Owen, yang mewakili platform Casino.org, menekankan bahwa kualitas alami Vinicius tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, pemain bertalenta langka seperti Vinicius tidak mudah ditemukan di era modern sepak bola. Owen menilai Vinicius adalah talenta yang muncul sekali dalam satu generasi. Meskipun mengakui bahwa musim ini belum berjalan baik, Owen yakin bahwa performa buruk tersebut bersifat sementara dan bukan indikator jangka panjang. Vinicius telah membuktikan kualitasnya yang konsisten selama bertahun-tahun melalui berbagai pencapaian individu.

Menjawab pertanyaan tentang siapa saja pesaing utama di kategori Ballon d'Or tahun depan, Owen membatasi daftar nominasinya hanya pada sekitar setengah lusin pemain yang secara realistis memiliki peluang menang. Ia menempatkan Vinicius Junior sebagai salah satu dari nama-nama tersebut. Kunci bagi Vinicius untuk kembali ke jalur prestasi tertinggi adalah memberikan kontribusi gol dan assist yang lebih besar kepada rekan setimnya. Ia perlu berkolaborasi efektif dengan pemain elite lainnya seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham di lini serangan Real Madrid.

Persiapan Bertanding Melawan Celta Vigo

Real Madrid akan segera menghadapi uji coba penting dalam upaya mengembalikan momentum positif tim. Mereka dijadwalkan kembali bertanding pada hari Sabtu saat menyambut kunjungan Celta Vigo di stadion Santiago Bernabeu. Lawan tersebut bukanlah klub yang selalu menjadi sumber kesulitan khusus bagi Vinicius dalam karier internasionalnya di Spanyol. Secara historis, Vinicius berhasil mencetak lima gol dalam 15 pertemuan resmi di kompetisi liga dan piala melawan Celta Vigo.

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Bagi Vinicius Junior, pertandingan di kandang sendiri menjadi momen krusial untuk kembali menemukan ketajaman dan kepercayaan dirinya di depan gawang lawan. Tim asuhan Jose Mourinho sangat membutuhkan inspirasi dari bintang-bintang mereka untuk terus mengejar ketertinggalan. Saat ini, Real Madrid tertinggal tiga poin dari puncak klasemen La Liga, di mana rival sesama ibukota Madrid, Barcelona, memimpin klasemen sementara. Konsistensi performa Vinicius di Bernabeu akan menjadi penentu utama dalam usaha mempertahankan gelar juara domestik.