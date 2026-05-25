Michael Owen: Hanya Dua Klub yang Mampu Menjadi Pesaing Serius Arsenal di Liga Inggris Musim Depan

Michael Owen menilai hanya ada dua klub yang mampu menjadi pesaing serius Arsenal dalam perebutan gelar Liga Inggris musim depan. Arsenal baru saja mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun setelah resmi keluar sebagai juara Premier League musim ini.

Michael Owen menilai hanya ada dua klub yang mampu menjadi pesaing serius Arsenal dalam perebutan gelar Liga Inggris musim depan. Arsenal baru saja mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun setelah resmi keluar sebagai juara Premier League musim ini.

Setelah tiga musim berturut-turut finis sebagai runner-up, The Gunners akhirnya sukses menuntaskan misi mereka usai tampil konsisten sepanjang musim. Manchester City "Saya pikir Manchester City akan tetap kuat, bahkan jika Pep pergi. Mereka memberikan perlawanan sengit kepada Arsenal musim ini dan memiliki sekelompok pemain muda berbakat yang telah menunjukkan bahwa mereka akan bersaing dalam perebutan gelar musim depan, dan dengan dua piala domestik, mereka akan kembali lebih kuat.

". bisa menjadi penantang gelar di bawah Michael Carrick. Anda lihat performa mereka sejak dia datang dan itu jelas merupakan salah satu tim yang layak menjadi penantang gelar





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Owen Arsenal Liga Inggris Manchester City Pep Michael Carrick Premier League The Gunners The Reds The Blues The Gunners The Reds The Blues

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal Tutup Musim Liga Inggris 2025/26 dengan Kemenangan 2-1 atas Crystal PalaceArsenal menutup musim Liga Inggris 2025/26 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu (24/5). Hasil ini menjadi penutup manis bagi The Gunners yang sebelumnya sudah memastikan gelar juara Liga Inggris.

Read more »

Siapa Wakil La Liga di Liga Champions, Liga Europa dan UECL Musim 2026/2027?Berikut adalah tim-tim Spanyol yang akan berlaga di Liga Champions, Liga Europa dan UEFA Confrence League musim 2025/2026.

Read more »

Manajer Arsenal Spanyol, Mikel Arteta, yakin Arsenal juara Liga Premier InggrisManajer Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta, mengungkapkan keyakinannya timnya akan keluar sebagai juara Liga Premier Inggris musim ini. Ia melihat komitmen besar dari seluruh pemain, kedalaman skuad, dan kualitas pemain menjadi modal penting Arsenal bersaing di semua kompetisi musim ini.

Read more »

Michael Owen Ungkap Sosok Ideal Pengganti Mohamed Salah di LiverpoolMichael Owen menilai Jarrod Bowen sebagai pengganti ideal Mohamed Salah di Liverpool. Bowen disebut layak tetap bermain di Premier League.

Read more »