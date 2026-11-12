Michael Olise Cetak Gol Kemenangan Prancis Atasi Italia di Nations League

Michael Olise memanfaatkan kesalahan Gianluigi Donnarumma untuk membawa Prancis unggul atas Italia dalam laga Nations League di Milan pada Kamis malam.

Malam Kamis di Stadion San Siro, Milan, menjadi saksi sejarah bagi Michael Olise ketika ia mencetak gol pembuka bagi Timnas Prancis dalam laga krusial pekan kelima fase grup UEFA Nations League. Gol tersebut terjadi tepat pada menit kesepuluh, yang langsung memberikan keunggulan dini bagi tim tamu dalam pertarungan penting di kancah Eropa.

Mekanisme Kesalahan Gianluigi Donnarumma

Kejadian gol tersebut bermula dari kesalahan fatal Gianluigi Donnarumma saat ia mencoba membangun serangan dari lini pertahanan Italia. Kiper asal Italia tersebut melakukan operan yang tidak terkendali, sehingga bola langsung jatuh ke kaki Michael Olise tanpa perlawanan berarti.

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Michael Olise tidak menyia-nyiakan peluang emas tersebut dan langsung menusuk ke dalam kotak penalti sebelum menceploskan bola ke gawang. Kesalahan ini memicu rasa malu besar bagi Donnarumma, yang juga menjabat sebagai kapten Timnas Italia, karena memberikan peluang mudah bagi lawan di awal laga.

Respons Francesco Pio Esposito untuk Italia

Timnas Italia berusaha bangkit dengan cepat setelah kemasukan gol awal. Pada menit ke-26, penyerang muda Francesco Pio Esposito berhasil mencetak gol penyama kedudukan yang membuat skor menjadi 1-1. Gol ini tercipta berkat umpan silang yang akurat dari pemain sayap Nicolò Cambiaghi di area depan gawang.

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Kemunculan Francesco Pio Esposito ini menjadi momen krusial bagi Italia untuk menjaga semangat tim setelah tekanan awal dari serangan Michael Olise dan rekan-rekannya. Dukungan suporter di kandang juga diharapkan dapat membantu Italia membalikkan keadaan di sisa waktu permainan.

Prestasi Individual Michael Olise di Klub dan Negri

Mantan bintang Crystal Palace ini telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang kariernya di Bayern Munich dan Timnas Prancis. Ia berhasil meraih penghargaan pemain terbaik Liga Jerman untuk musim 2025-2026 dengan torehan luar biasa. Michael Olise juga menjadi kreator gol terbanyak di kompetisi tersebut dengan jumlah 21 assist.

Kontribusinya tidak berhenti di liga domestik maupun Eropa. Michael Olise turut ambil bagian dalam perjalanan Timnas Prancis menuju babak semifinal Piala Dunia 2026. Ia menciptakan 7 gol dalam turnamen tersebut, yang menyamai rekor jumlah assist dalam satu edisi turnamen global.

Dampak Strategis terhadap Posisi Klasemen Grup Satu

Laga ini memiliki signifikansi tinggi bagi kedua belah pihak dalam perebutan posisi puncak klasemen. Timnas Prancis memasuki pekan ini sebagai pemuncak Grup Satu di level pertama dengan total 10 poin. Mereka telah meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan yang telah dimainkan.

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Sementara itu, Timnas Italia menempati peringkat ketiga dengan mengumpulkan 7 poin. Leg pertama antara kedua tim pada 2 Oktober lalu berakhir imbang 1-1, di mana Michael Olise membawa Prancis unggul di menit ke-55 sebelum Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan untuk Italia pada menit ke-68.

Prospek Laga Terakhir dan Kualifikasi Perempat Final

Timnas Prancis kini berupaya menegaskan keunggulannya untuk mengunci posisi puncak grup sebelum pekan terakhir. Di sisi lain, Timnas Italia berharap memanfaatkan faktor kandang dan dukungan penuh suporter untuk meraih kemenangan dan mempersempit jarak poin.

Perhitungan kelolosan menyebutkan bahwa dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak perempat final. Situasi di grup ini menjadi semakin rumit dengan kedatangan Timnas Belgia yang berhasil mengalahkan Turki 2-1 pada Kamis ini, merebut posisi runner-up dengan 9 poin sebelum menjamu Italia di pertandingan terakhir.