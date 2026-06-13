Michael Mencetak Sejarah Baru di Industri Perfilman Dunia

Film biopik Michael Jackson berjudul Michael telah mencetak sejarah baru di industri perfilman dunia dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film ini menjadi rilisan bioskop dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah bagi Lionsgate dan mencetak akhir pekan pembukaan global terbesar untuk kategori biopik musik.

Film biopik Michael Jackson berjudul Michael telah mencetak sejarah baru di industri perfilman dunia. Film yang dibintangi keponakan sang legenda, Jaafar Jackson, resmi menggeser Freddie Mercury lewat film Bohemian Rhapsody sebagai biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa.

Hingga saat ini, Michael telah mengumpulkan pendapatan global sebesar US$911,9 juta atau sekitar Rp14,8 triliun. Angka tersebut melampaui pencapaian Bohemian Rhapsody yang sebelumnya mengantongi US$910,9 juta di box office dunia. Pencapaian ini semakin istimewa karena film garapan sutradara Antoine Fuqua baru saja memulai penayangannya di Jepang. Banyak pengamat industri meyakini pasar Jepang berpotensi mendorong Michael menembus angka fantastis US$1 miliar secara global.

Jika target tersebut tercapai, Michael akan menjadi salah satu film pertama tahun 2026 yang berhasil menembus klub US$1 miliar setelah Super Mario Galaxy Movie. Kesuksesan ini juga menjadi rekor pribadi bagi produser Graham King. Menariknya, Graham King juga merupakan sosok di balik kesuksesan Bohemian Rhapsody, sehingga kini ia memecahkan rekornya sendiri. Meski berakhir manis, perjalanan produksi Michael tidak berjalan mulus.

Studio dikabarkan harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar US$50 juta untuk melakukan syuting ulang setelah ditemukan masalah pada naskah yang berkaitan dengan salah satu pihak yang pernah menuduh Michael Jackson. Namun, risiko tersebut terbukti berbuah manis. Di pasar domestik Amerika Utara, Michael telah mengumpulkan US$358,6 juta. Sementara dari pasar internasional, meraup US$553,3 juta.

Tak hanya menjadi biopik musik terlaris sepanjang masa, Michael juga mencatat sederet rekor baru di berbagai negara. Film ini menjadi rilisan bioskop dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah bagi Lionsgate, mencetak akhir pekan pembukaan global terbesar untuk kategori biopik musik, serta mencatat pembukaan tertinggi di 65 pasar internasional. Bahkan, lebih dari 40 negara berhasil melampaui total pendapatan seumur hidup Bohemian Rhapsody, termasuk Brasil, Prancis, dan Meksiko.

Dengan performa yang masih terus melaju dan pasar Jepang yang baru dibuka, peluang Michael untuk menembus angka US$1 miliar kini semakin terbuka lebar. Rekor demi rekor yang tercipta membuktikan bahwa pesona sang King of Pop masih memiliki daya tarik luar biasa di seluruh dunia, bahkan bertahun-tahun setelah kepergiannya





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Michael Jackson Film Biopik Pendapatan Tertinggi Industri Perfilman Lionsgate

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